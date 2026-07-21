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Meghan Markle, lovitură după nominalizarea la Premiile Emmy. Mii de oameni spun că emisiunea sa de pe Netflix nu merită să câștige

De: Paul Hangerli 21/07/2026 | 07:20
Meghan Markle, lovitură după nominalizarea la Premiile Emmy. Mii de oameni spun că emisiunea sa de pe Netflix nu merită să câștige
Oamenii contestă nominalizarea primită de Meghan la Emmy, sursa-colaj CANCAN.RO
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Meghan Markle a primit o nominalizare la Premiile Emmy pentru emisiunea sa de lifestyle „With Love, Meghan”, difuzată de Netflix. Cu toate acestea, un sondaj realizat în rândul cititorilor publicației Daily Express arată că majoritatea covârșitoare consideră că producția nu ar trebui să primească prestigiosul trofeu.

Emisiunea lui Meghan Markle, nominalizată la Premiile Emmy

La începutul acestei luni, s-a anunțat că „With Love, Meghan” a fost nominalizată la categoria „Outstanding Lifestyle Program” în cadrul premiilor Daytime Emmy. Emisiunea de cooking și lifestyle produsă de Netflix a avut anul trecut două sezoane și un episod special dedicat sărbătorilor.

Lansarea producției a stârnit reacții împărțite. În timp ce unii spectatori au apreciat formatul, alții au criticat emisiunea, iar audiențele au fost sub așteptările platformei de streaming. Potrivit publicației, Netflix nu are în prezent în plan realizarea unui al treilea sezon, ceea ce a făcut ca nominalizarea la Emmy să surprindă o parte dintre fani.

Sondajul în care peste 4.000 de persoane și-au spus părerea

În urma numeroaselor reacții apărute online, Daily Express a lansat un sondaj prin care și-a întrebat cititorii dacă emisiunea lui Meghan Markle ar trebui să câștige un premiu Emmy.

Votul s-a desfășurat între 15 și 20 iulie, iar rezultatele au fost categorice. 4.039 de persoane au răspuns că emisiunea nu ar trebui să câștige premiul. Doar 72 de participanți au considerat că producția merită trofeul, în timp ce 45 de persoane au declarat că nu au o opinie.

Potrivit publicației britanice, rezultatul reprezintă o lovitură de imagine pentru Meghan Markle și sugerează că mulți dintre cei care au participat la sondaj nu consideră că emisiunea este suficient de valoroasă pentru a fi recompensată.

Câștigătorii vor fi anunțați în luna octombrie

Rezultatul competiției va fi aflat pe 30 octombrie, în cadrul ceremoniei organizate la Hollywood Palladium din Los Angeles.

În categoria în care concurează „With Love, Meghan” se mai află producțiile „George to the Rescue” (NBC), „The Motherhood” (Hallmark), „The Wizard of Paws” și „A Different Breed”.

La scurt timp după anunțarea nominalizării, Meghan Markle a transmis un mesaj pe Instagram, felicitând echipa care a lucrat la proiect.

„Felicitări uriașe echipei extraordinare, producătorilor și tuturor celor care au lucrat la «With Love, Meghan» pe Netflix. Am fost nominalizați la un Emmy pentru categoria Outstanding Lifestyle Series!”, a scris Ducesa de Sussex pe rețeaua de socializare.

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