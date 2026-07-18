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Regina Camilla a împlinit 79 de ani. Palatul Buckingham a publicat un nou portret și a anunțat un proiect dedicat sutelor de mii de copii din Regatul Unit

De: Paul Hangerli 18/07/2026 | 08:20
Regina Camilla a împlinit 79 de ani. Palatul Buckingham a publicat un nou portret și a anunțat un proiect dedicat sutelor de mii de copii din Regatul Unit
Regina Camilla își sărbătorește aniversarea, sursa-colaj CANCAN.RO
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Regina Camilla și-a sărbătorit vineri, 17 iulie, cea de-a 79-a aniversare, iar Palatul Buckingham a marcat momentul prin publicarea unui nou portret oficial. Cu această ocazie, Casa Regală a anunțat și o amplă inițiativă prin care toți copiii cu vârste între 10 și 11 ani din Regatul Unit vor primi gratuit o ediție specială a unei cărți, în cadrul celui mai important program național de promovare a lecturii din ultimii ani. Aniversarea vine la doar o săptămână după reuniunea discretă dintre regele Charles, regină și prințul Harry, alături de familia sa.

Regina Camilla a împlinit 79 de ani

Pentru a marca împlinirea vârstei de 79 de ani, Palatul Buckingham a publicat un nou portret oficial al Reginei Camilla.

Fotografia a fost realizată de fotograful regal Chris Jackson în Salonul de Stat al Castelului Hillsborough, din Irlanda de Nord, în timpul vizitei efectuate de regele Charles și regină în luna mai.

În imagine, Camilla poartă o rochie lungă albastră și o broșă în formă de fluture, împodobită cu diamante și safire, oferită regretatei regine Elisabeta a II-a la Birmingham, în februarie 1977.

Aniversarea vine după reuniunea cu prințul Harry

Ziua de naștere a reginei a fost marcată la doar o săptămână după reuniunea privată de la Highgrove House, unde regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu prințul Harry, Meghan Markle, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Întâlnirea a fost ținută secret până după încheierea ei și a fost confirmată de Palatul Buckingham abia ulterior. Ea a avut loc după o serie de vizite efectuate de Harry în Londra și în alte zone ale Regatului Unit.

A fost prima dată în ultimii patru ani când regele Charles i-a revăzut pe Meghan și pe nepoții săi care locuiesc în California. Din cauza îndelungatelor discuții privind măsurile de securitate, Meghan și copiii nu l-au însoțit pe Harry pe întreaga durată a vizitei, însă au ajuns în Regatul Unit la timp pentru reuniunea de familie.

Cadou de Crăciun pentru toți copiii de 10-11 ani din Regatul Unit

Odată cu aniversarea reginei, Palatul Buckingham a anunțat și lansarea unui nou program de promovare a lecturii.

În fiecare an, toți copiii cu vârste între 10 și 11 ani din Regatul Unit, elevii din clasa a șasea din Anglia și Țara Galilor și cei din clasa P6 din Scoția și Irlanda de Nord, vor primi gratuit, de Crăciun, o ediție specială a bestsellerului „Impossible Creatures”, semnat de Katherine Rundell.

Cartea va fi distribuită prin intermediul școlilor și bibliotecilor și face parte din campania National Year of Reading 2026, descrisă drept cea mai amplă inițiativă dintr-o generație menită să inspire bucuria lecturii și să transforme cititul într-un obicei de zi cu zi.

Programul este realizat în parteneriat cu National Literacy Trust, organizație al cărei patron este Regina Camilla.

Mesaj personal din partea Reginei Camilla

Fiecare exemplar al cărții va purta pe copertă un însemn regal și va include un mesaj personal semnat de regină.

În acesta, Camilla descrie volumul drept „o fantezie extraordinară care vă va face cunoștință cu o mulțime de prieteni mitici și de adversari înfricoșători”, adăugând că speră ca micii cititori să îndrăgească această poveste la fel de mult cum o îndrăgește și ea.

O misiune pe care Regina Camilla o susține de ani de zile

Promovarea lecturii și a alfabetizării reprezintă una dintre principalele direcții ale activității publice desfășurate de Regina Camilla.

Ea este patronul mai multor organizații caritabile dedicate încurajării lecturii și a fondat The Queen’s Reading Room, organizație care a început sub forma unui podcast și care organizează în prezent festivaluri literare și numeroase evenimente dedicate cărților.

Regina sprijină, de asemenea, concursul de creație literară pentru copii „500 Words”, organizat de BBC.

În luna aprilie, în timpul vizitei oficiale în Statele Unite alături de regele Charles, Camilla a participat la Biblioteca Publică din New York la un eveniment dedicat lecturii, alături de actrița Sarah Jessica Parker și prezentatoarea Jenna Hager Bush.

Sarah Jessica Parker a declarat atunci:

„De fiecare dată când puneți lectura în centrul atenției și vorbiți despre relația dintre cititor și o carte, despre felul în care aceasta schimbă vieți, le îmbogățește și cultivă empatia și curiozitatea, sunt profund recunoscătoare. Pentru Majestatea Sa, acest lucru înseamnă foarte mult.”

Scriitorii și organizațiile de alfabetizare îi laudă implicarea

Regina Camilla s-a întâlnit luna trecută și cu autoarea seriei Harry Potter, J.K. Rowling, cu ocazia debutului Royal Week la Edinburgh, cele două discutând despre pasiunea comună pentru cărți și despre importanța lecturii în rândul copiilor.

Scriitoarea Cressida Cowell, care a participat alături de regină la o vizită într-o școală din Țara Galilor în 2022, a spus că aceasta a înțeles cât de important este să promoveze lectura.

„Ați văzut magia, ați văzut cât de special este acest lucru, atenția acordată unor mesaje greu de transmis. A identificat ceva extrem de important pentru copii și pentru adulți, dar căruia îi este greu să atragă atenția pe care o merită.”

La rândul său, Jonathan Douglas, directorul executiv al National Literacy Trust, a subliniat că apropierea Reginei Camilla de copii și familii este autentică.

„Cu ocazii ca aceasta, autenticitatea ei, ca mamă și bunică, se vede foarte clar. Înțelege copiii și familiile și își dorește să vorbească direct cu cei mici despre bucuria cititului.”

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