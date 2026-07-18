Parazitul care se răspândește în SUA. Cum te poți bucura în siguranță de fructele și legumele verii

Un parazit transmis prin alimente contaminate a îmbolnăvit deja peste 1.500 de persoane în Statele Unite, iar autoritățile încă nu au identificat sursa exactă a focarului. Potrivit publicației Associated Press, specialiștii spun însă că fructele și legumele nu trebuie evitate, ci consumate respectând câteva reguli simple de igienă și preparare.

Cel mai mare focar de ciclosporioză

Parazitul responsabil, Cyclospora cayetanensis, provoacă o infecție intestinală caracterizată prin episoade repetate de scaune apoase, uneori foarte severe, însoțite de crampe abdominale, greață și oboseală.

Michigan se confruntă cu cel mai mare focar din istoria statului, iar investigații privind cazuri similare sunt în desfășurare în alte 30 de state americane. Până în prezent au fost confirmate peste 1.500 de îmbolnăviri, însă nu au fost înregistrate decese.

Ancheta epidemiologică este complicată deoarece este dificil de identificat alimentul responsabil. De multe ori este vorba despre un singur ingredient, precum busuiocul sau coriandrul, folosit în numeroase preparate diferite.

În trecut, focarele au fost asociate cu zmeura, salatele ambalate, mazărea păstăi, coriandrul și busuiocul contaminate cu apă de irigație care conținea materii fecale.

Cum te poți proteja de infecție

Medicii spun că cea mai eficientă metodă de prevenție rămâne igiena riguroasă. Spălarea mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei și înainte de prepararea alimentelor este esențială. Dezinfectanții pe bază de alcool nu distrug parazitul, în timp ce apa și săpunul îl îndepărtează eficient.

Dr. Erika Noel, profesor asistent la Facultatea de Medicină din Hawaii, recomandă spălarea atentă a produselor proaspete. Frunzele de busuioc și coriandru trebuie desfăcute înainte de clătire, iar ceapa verde trebuie curățată de stratul exterior și spălată sub jet de apă.

O metodă suplimentară este scufundarea fructelor și legumelor într-un amestec format din trei părți apă și o parte oțet timp de câteva minute. Oțetul nu omoară parazitul, dar poate contribui la îndepărtarea lui. După aceea, produsele trebuie clătite bine cu apă. Prepararea termică la minimum 70 de grade Celsius distruge Cyclospora.

Unele alimente sunt mai greu de curățat

Specialiștii atrag atenția că anumite produse sunt mai dificil de spălat complet, precum broccoli, conopida, fructele de pădure sau legumele rădăcinoase acoperite cu pământ, cum sunt morcovii, cartofii și ridichile.

În cazul pepenilor, este recomandată spălarea cojii înainte de tăiere, deoarece cuțitul poate transporta microorganismele de pe suprafață în interiorul fructului.

De asemenea, chiar și salatele ambalate și etichetate drept „pre-spălate” ar trebui clătite din nou înainte de consum.

Nu renunțați la fructe și legume

În ciuda focarului, experții subliniază că beneficiile consumului de fructe și legume depășesc cu mult riscurile. Infecția cu Cyclospora este tratabilă cu antibiotice și, în majoritatea cazurilor, nu provoacă complicații grave.

„Nu trebuie să intrăm în panică”, spune dr. Erika Noel.

Potrivit acesteia, respectarea regulilor de bază privind igiena alimentară este suficientă pentru ca oamenii să se bucure în continuare de fructele și legumele proaspete ale verii în condiții de siguranță.

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