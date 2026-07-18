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Starul din „Înapoi în viitor”, Michael J. Fox, și soția sa au sărbătorit 38 de ani de căsnicie. Secretul relației lor

De: Paul Hangerli 18/07/2026 | 09:10
Starul din „Înapoi în viitor”, Michael J. Fox, și soția sa au sărbătorit 38 de ani de căsnicie. Secretul relației lor
Celebrul cuplu sărbătorește 38 de ani de căsnicie, sursa-colaj CANCAN.RO
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Michael J. Fox și soția sa, Tracy Pollan, au marcat pe 16 iulie împlinirea a 38 de ani de la căsătorie. Cei doi actori au celebrat momentul prin mesaje emoționante publicate pe rețelele sociale, oferind încă o dovadă a relației solide pe care au construit-o de-a lungul a aproape patru decenii, în ciuda provocărilor, inclusiv diagnosticului de boală Parkinson primit de actor.

Mesaje pline de iubire pentru aniversarea căsătoriei

Michael J. Fox, în vârstă de 65 de ani, și Tracy Pollan, de 66 de ani, s-au căsătorit pe 16 iulie 1988, în Arlington, statul Vermont.

Cu ocazia aniversării a 38 de ani de căsnicie, actorul a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de soția sa, cei doi zâmbind și stând îmbrățișați pe o canapea din răchită, pe terasa locuinței lor. Imaginea a fost însoțită de melodia „That’s How Strong My Love Is” a trupei The Rolling Stones.

„Fiecare zi este o sărbătoare, iar aniversările sunt și mai frumoase. Te iubesc atât de mult.”, a scris Michael J. Fox.

Tracy Pollan i-a răspuns simplu, în secțiunea de comentarii: „Te iubesc!!!”.

La rândul ei, actrița a publicat o fotografie realizată într-un restaurant, în care apare alături de starul din „Back to the Future”.

„La mulți ani de aniversare, iubire! Te iubesc atât de mult!!!”, a scris Pollan, iar Fox i-a răspuns: „Te iubesc!”.

Povestea lor a început pe platourile serialului „Family Ties”

Înainte de a deveni unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood, Michael J. Fox și Tracy Pollan au fost doi tineri actori aflați la începutul carierei.

Cei doi s-au cunoscut în 1985, când au fost distribuiți în rolurile unor parteneri romantici în serialul „Family Ties”. La acea vreme însă, relația lor a rămas strict una de prietenie, deoarece fiecare avea un alt partener.

Sentimentele au apărut câțiva ani mai târziu, când s-au reîntâlnit pe platourile filmului „Bright Lights, Big City”.

La doar șapte luni după reluarea colaborării, Michael J. Fox a cerut-o în căsătorie, iar în vara anului 1988 cei doi și-au unit destinele.

Au trecut împreună și prin cele mai grele momente

De-a lungul anilor, Tracy Pollan i-a fost alături actorului inclusiv după diagnosticul de boală Parkinson, afecțiune cu care Michael J. Fox trăiește de mai multe decenii.

În noiembrie 2025, Pollan declara pentru revista People că secretul echilibrului dintre familie, carieră și problemele de sănătate ale soțului său este simplitatea.

„Luăm lucrurile zi de zi, iar până acum a funcționat.”

Patru copii și un secret simplu pentru o căsnicie de durată

Michael J. Fox și Tracy Pollan au împreună patru copii adulți: pe Sam, în vârstă de 37 de ani, Aquinnah și Schuyler, gemene în vârstă de 31 de ani, și pe Esmé, de 24 de ani.

În octombrie 2022, cei doi au dezvăluit ceea ce consideră a fi cheia unei căsnicii fericite și de lungă durată.

„Întotdeauna presupunem ce este mai bun despre celălalt”, a explicat Tracy Pollan.

Ea a oferit și un exemplu: dacă Michael îi răspunde mai scurt într-o anumită zi, primul ei gând nu este că actorul este nepoliticos cu ea.

„Presupun că s-a întâmplat altceva. Iar el procedează la fel cu mine.”

Actrița spune că este important să îi acorzi partenerului prezumția de bună-credință până când există motive reale să crezi contrariul.

„Presupui întotdeauna ce este mai bun despre persoana cu care trăiești, până când îți este demonstrat contrariul. La fel procedăm și în relația cu copiii noștri.”

Michael J. Fox a completat concluzia într-un singur gând:

„Totul se rezumă la acceptare.”

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