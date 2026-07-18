Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști

Un clip filmat pe insula Paros a devenit subiect de discuție în Grecia după ce un ospătar a fost surprins servind băuturi turiștilor direct în apă, deplasându-se prin mare pentru a le umple paharele.

Imaginile au circulat intens online și au împărțit publicul între cei care văd scena ca pe un exemplu de servicii premium și cei care o consideră o dovadă a presiunii tot mai mari puse pe angajații din industria ospitalității.

Scenă controversată pe o plajă din Grecia

Videoclipul, realizat pe insula cicladică Paros, arată un angajat care înaintează prin apă pentru a servi vin unor clienți ce au preferat să rămână în mare, fără să revină pe plajă. Reacțiile au fost mixte: unii utilizatori au apreciat profesionalismul ospătarului și au susținut că astfel de servicii sunt obișnuite în destinațiile exclusiviste, în timp ce alții au criticat situația, considerând că reflectă așteptările exagerate ale turiștilor și presiunea pusă pe personalul HoReCa.

Discuția s-a extins rapid și asupra condițiilor de muncă din turism, într-un sezon în care Grecia se confruntă cu un aflux record de vizitatori. Episodul a readus în atenție un caz similar din 2023, pe insula Rodos, unde un ospătar a fost filmat mergând prin apă până la brâu, cu tava ridicată deasupra capului, pentru a servi clienți aflați pe platforme plutitoare. Și atunci au existat controverse privind limitele serviciilor oferite în turismul de lux.

Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști

În cazul imaginilor din Paros, nici ospătarul și nici reprezentanții localului nu au comentat public. Presa elenă l-a poreclit însă pe tânăr „Rambo”, după modul în care traversează apa cu sticla de vin și paharele fără să verse conținutul, poreclă preluată rapid în articole și postări online.

Rețelele sociale s-au împărțit în două tabere. Criticii au invocat respectul datorat angajaților și au vorbit despre depășirea limitelor serviciilor premium. Printre reacțiile negative se numără:

„Am ajuns să transformăm ospătarii în servitori.” „Dacă îți este sete, ieși din apă și mergi până la bar.” „Turismul de lux nu trebuie să însemne umilirea angajaților.” „Există o limită între servicii premium și lipsa de respect față de omul care muncește.” „Este o imagine tristă pentru Grecia.” „Nu este lux, este exploatare.”

Mulți au amintit și episodul din Rhodos, considerând că astfel de scene arată cât de mult au crescut pretențiile turiștilor. Pe de altă parte, numeroși utilizatori au apărat situația:

„Este un beach club de lux. Clienții plătesc pentru astfel de servicii.”, „Nimeni nu l-a obligat.” „Probabil primește bacșișuri foarte mari.” „În Dubai, Maldive sau Saint-Tropez se întâmplă același lucru.” „Dacă face parte din conceptul localului, nu văd problema.”

Unii reprezentanți ai industriei au explicat că mulți ospătari acceptă voluntar astfel de sarcini, deoarece pot obține bacșișuri consistente de la clienți cu venituri ridicate.

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