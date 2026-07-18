Acasă » Știri » Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști

Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști

De: David Ioan 18/07/2026 | 09:44
Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști. Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un clip filmat pe insula Paros a devenit subiect de discuție în Grecia după ce un ospătar a fost surprins servind băuturi turiștilor direct în apă, deplasându-se prin mare pentru a le umple paharele.

Imaginile au circulat intens online și au împărțit publicul între cei care văd scena ca pe un exemplu de servicii premium și cei care o consideră o dovadă a presiunii tot mai mari puse pe angajații din industria ospitalității.

Scenă controversată pe o plajă din Grecia

Videoclipul, realizat pe insula cicladică Paros, arată un angajat care înaintează prin apă pentru a servi vin unor clienți ce au preferat să rămână în mare, fără să revină pe plajă. Reacțiile au fost mixte: unii utilizatori au apreciat profesionalismul ospătarului și au susținut că astfel de servicii sunt obișnuite în destinațiile exclusiviste, în timp ce alții au criticat situația, considerând că reflectă așteptările exagerate ale turiștilor și presiunea pusă pe personalul HoReCa.

Discuția s-a extins rapid și asupra condițiilor de muncă din turism, într-un sezon în care Grecia se confruntă cu un aflux record de vizitatori. Episodul a readus în atenție un caz similar din 2023, pe insula Rodos, unde un ospătar a fost filmat mergând prin apă până la brâu, cu tava ridicată deasupra capului, pentru a servi clienți aflați pe platforme plutitoare. Și atunci au existat controverse privind limitele serviciilor oferite în turismul de lux.

Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști

În cazul imaginilor din Paros, nici ospătarul și nici reprezentanții localului nu au comentat public. Presa elenă l-a poreclit însă pe tânăr „Rambo”, după modul în care traversează apa cu sticla de vin și paharele fără să verse conținutul, poreclă preluată rapid în articole și postări online.

Rețelele sociale s-au împărțit în două tabere. Criticii au invocat respectul datorat angajaților și au vorbit despre depășirea limitelor serviciilor premium. Printre reacțiile negative se numără:

„Am ajuns să transformăm ospătarii în servitori.”

„Dacă îți este sete, ieși din apă și mergi până la bar.”

„Turismul de lux nu trebuie să însemne umilirea angajaților.”

„Există o limită între servicii premium și lipsa de respect față de omul care muncește.”

„Este o imagine tristă pentru Grecia.”

„Nu este lux, este exploatare.”

Mulți au amintit și episodul din Rhodos, considerând că astfel de scene arată cât de mult au crescut pretențiile turiștilor. Pe de altă parte, numeroși utilizatori au apărat situația:

„Este un beach club de lux. Clienții plătesc pentru astfel de servicii.”,

„Nimeni nu l-a obligat.”

„Probabil primește bacșișuri foarte mari.”

„În Dubai, Maldive sau Saint-Tropez se întâmplă același lucru.”

„Dacă face parte din conceptul localului, nu văd problema.”

Unii reprezentanți ai industriei au explicat că mulți ospătari acceptă voluntar astfel de sarcini, deoarece pot obține bacșișuri consistente de la clienți cu venituri ridicate.

CITEŞTE ŞI: Scandal uriaș la Mondial! Jude Bellingham l-a lovit pe Valentin Barco după eșecul Angliei cu Argentina

Reacții în lanț, după eliminarea Franței de la CM! Spania a făcut un meci colosal, în timp ce Mbappe &co au fost ”desființați”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Știri
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Știri
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două situații s-a întâmplat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor.ro
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
go4it.ro
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert
Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert
Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari. ...
Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari. Este cel mai scump obiect al legendarului fotbalist vândut vreodată
Vezi toate știrile