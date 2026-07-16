Scandal uriaș la Mondial! Jude Bellingham l-a lovit pe Valentin Barco după eșecul Angliei cu Argentina

Fotbalistul Jude Bellingham, în vârstă de 23 de ani, a fost protagonistul unui moment tensionat la finalul Anglia – Argentina, 1-2, din semifinalele Cupei Mondiale 2026. Englezul, vizibil afectat de eliminarea naționalei sale, a reacționat impulsiv imediat după fluierul final.
În timp ce argentinienii sărbătoreau calificarea în ultimul act al competiției, mijlocașul lui Real Madrid s‑a îndreptat spre Valentin Barco și l-a lovit peste cap. Barco a răspuns pe loc, iar între cei doi a intervenit rapid Nico Paz, fost jucător al madrilenilor, care i-a separat înainte ca incidentul să escaladeze. Ulterior, mai mulți fotbaliști ai ambelor echipe au venit să calmeze spiritele. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)
Partida a avut un final dramatic. Anglia a condus din minutul 55, după reușita lui Anthony Gordon, însă campioana mondială a întors scorul pe final. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, după o pasă a lui Lionel Messi, iar Lautaro Martinez a înscris golul decisiv în prelungiri, tot după o acțiune creată de starul argentinian.
Prima parte a meciului a fost echilibrată, cu multe dueluri fizice și puține ocazii clare. Argentina a avut mai mult controlul jocului, dar defensiva Angliei a rezistat. Enzo Fernandez a fost aproape de gol în minutul 38, însă șutul său a trecut peste poartă.
După pauză, Anglia a punctat prima, prin Gordon, servit excelent de Morgan Rogers. Argentina a intensificat presiunea, Mac Allister a trimis în bară, iar Pickford a avut două intervenții importante. Eforturile sud-americanilor au fost răsplătite pe final, când Fernandez a restabilit egalitatea, iar Martinez a decis calificarea.
În urma acestui rezultat, Argentina merge în finala Cupei Mondiale, unde va întâlni Spania, în timp ce Lionel Messi ajunge la a treia finală mondială din carieră. Englezii au încercat să revină în minutele de prelungire, dar defensiva argentiniană a gestionat finalul fără emoții.
Valentin Barco, fotbalist de 21 de ani al lui Strasbourg, are o cotă de piață de 40 de milioane de euro, conform Transfermarkt, în timp ce Bellingham rămâne unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui Real Madrid. Incidentul dintre cei doi a fost singurul moment tensionat al unei seri în care Argentina a obținut o calificare dramatică în ultimul act al competiției.
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