Scandal uriaș la Mondial! Jude Bellingham l-a lovit pe Valentin Barco după eșecul Angliei cu Argentina

Fotbalistul Jude Bellingham, în vârstă de 23 de ani, a fost protagonistul unui moment tensionat la finalul Anglia – Argentina, 1-2, din semifinalele Cupei Mondiale 2026. Englezul, vizibil afectat de eliminarea naționalei sale, a reacționat impulsiv imediat după fluierul final.

În timp ce argentinienii sărbătoreau calificarea în ultimul act al competiției, mijlocașul lui Real Madrid s‑a îndreptat spre Valentin Barco și l-a lovit peste cap. Barco a răspuns pe loc, iar între cei doi a intervenit rapid Nico Paz, fost jucător al madrilenilor, care i-a separat înainte ca incidentul să escaladeze. Ulterior, mai mulți fotbaliști ai ambelor echipe au venit să calmeze spiritele. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Scandal uriaș la Mondial!

Partida a avut un final dramatic. Anglia a condus din minutul 55, după reușita lui Anthony Gordon, însă campioana mondială a întors scorul pe final. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, după o pasă a lui Lionel Messi, iar Lautaro Martinez a înscris golul decisiv în prelungiri, tot după o acțiune creată de starul argentinian.

Prima parte a meciului a fost echilibrată, cu multe dueluri fizice și puține ocazii clare. Argentina a avut mai mult controlul jocului, dar defensiva Angliei a rezistat. Enzo Fernandez a fost aproape de gol în minutul 38, însă șutul său a trecut peste poartă.

După pauză, Anglia a punctat prima, prin Gordon, servit excelent de Morgan Rogers. Argentina a intensificat presiunea, Mac Allister a trimis în bară, iar Pickford a avut două intervenții importante. Eforturile sud-americanilor au fost răsplătite pe final, când Fernandez a restabilit egalitatea, iar Martinez a decis calificarea.

Jude Bellingham l-a lovit pe Valentin Barco după eșecul Angliei cu Argentina

În urma acestui rezultat, Argentina merge în finala Cupei Mondiale, unde va întâlni Spania, în timp ce Lionel Messi ajunge la a treia finală mondială din carieră. Englezii au încercat să revină în minutele de prelungire, dar defensiva argentiniană a gestionat finalul fără emoții.

Valentin Barco, fotbalist de 21 de ani al lui Strasbourg, are o cotă de piață de 40 de milioane de euro, conform Transfermarkt, în timp ce Bellingham rămâne unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui Real Madrid. Incidentul dintre cei doi a fost singurul moment tensionat al unei seri în care Argentina a obținut o calificare dramatică în ultimul act al competiției.

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