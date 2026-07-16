Travis Scott ascultă Tzancă Uraganu? Fanii manelistului au regizat tot

Tzancă Uraganu a devenit viral și în America! Un videoclip a circulat în mediul online, după ce un rapper a apărut cu muzica manelistului pe fundal. Cântărețul s-a mândrit și el pe rețelele de socializare cu reușita sa.

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România. Acesta se bucură de succes și peste hotare, iar acum pare că muzica lui a ajuns și în America. De curând, în mediul online a apărut un videoclip cu Travis Scott, un celebru rapper american, alături de fiica lui, în timp ce ascultau o piesă de a lui Tzancă. Clipul a ajuns și la Tzancă Uraganu, care s-a mândrit și el pe rețelele de socializare, afirmând că știa că rapperul este fanul său. Totul însă a fost regizat de fanii manelistului.

Travis Scott ascultă Tzancă Uraganu

Videoclipul care a devenit viral pe internet îl surprinde pe Travis Scott în timpul unui live, alături de fiica sa. În versiunea virală a videoclipului se poate auzi pe fundal piesa lui Tzancă Uraganu. Deși nu pare un scenariu greu de imaginat, dacă ne gândim la succesul pe care îl are românul, ei bine, explicația este însă alta.

Fanii au preluat un videoclip mai vechi de pe YouTube, acolo unde este varianta originală. Realitatea din spatele videoclipului este că Travis doar răspundea fanilor săi de pe live. Astfel, oamenii au editat prin ajutorul inteligenței artificiale și au adăugat sunetul de fundal.



Tzancă Uraganu se mândrește cu reușita sa

Deși a fost un videoclip făcut în spirit de glumă, Tzancă a tratat momentul cu umor. Acesta a repostat videoclipul pe pagina sa de socializare și a scris un mesaj neașteptat. Manelistul a scris că știa de mult că Travis este fanul său.

Știam că e fanul meu, a scris Tzancă în dreptul videoclipului.

Nici reacțiile nu au întârziat să apară. După ce clipul s-a viralizat, internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Mulți dintre ei au continuat gluma, spunând că rapperul și-a schimbat preferințele muzicale după participarea la Beach, Please!.

„De când a fost la Beach, Please! s-a schimbat și Travis”/ „Toți străinii care au fost la Beach, Please! fac asta acum”/ „Sistemul Scott”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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