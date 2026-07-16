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Ce face Ileana Sterp, rămasă acasă cu băiețelul, în timp ce tatăl copiilor e plecat în vacanță cu familia ei

De: Denisa Crăciun 16/07/2026 | 09:19
Ce face Ileana Sterp, rămasă acasă cu băiețelul, în timp ce tatăl copiilor e plecat în vacanță cu familia ei
Ce face Ileana Sterp cât fostul soț e în vacanță cu familia ei
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Ileana Sterp și Daniel au ales să meargă pe drumuri separate. După mai multe zvonuri, cei doi au confirmat, însă nu au oferit detalii despre motivul despărțirii. Acum, fiecare se concentrează pe viața personală, astfel că bărbatul și-a făcut bagajul și a plecat în vacanță. 

Dacă tatăl copiilor e plecat în vacanță și se distrează, Ileana a rămas acasă cu băiețelul lor. Copilul trebuia să fie și el în vacanță, însă au întâmpinat o problemă despre care vedeta a vorbit pe rețelele de socializare. Din acest motiv, sora lui Culiță și a lui Iancu Sterp se bucură de momentele petrecute alături de fiul ei.

Ce face Ileana Sterp, rămasă acasă cu fiul ei

Ileana Sterp este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Aceasta traversează o perioadă dificilă, după divorțul de soțul ei, Daniel, însă este în continuare activă în mediul online, acolo unde are o comunitate impresionantă. Bruneta împărtășește totul cu urmăritorii ei și asta a făcut și de această dată.

Vedeta a rămas acasă cu fiul ei. Daniel a plecat în Turcia pentru o escapadă cu familia. Deși cel mic trebuia să fie în vacanță, Ileana a povestit pe rețelele de socializare că au întâmpinat o problemă majoră. Pașaportul băiatului urmează să expire în luna octombrie, iar legea spune că pentru a călători trebuie să fie valabil cel puțin 150 de zile de la ieșirea din țară.

Ne petrecem câteva zile doar noi. Damir trebuia să fie în Turcia acum, dar din păcate nu a putut să zboare. Pașaportul lui expiră în luna octombrie și n-am știut că trebuie să fie valabil minim 150 de zile de la ieșirea din țară. Dacă aveți planificate plecări din țară, verificați-vă pașapoartele!, a scris Ileana Sterp pe Instagram.

Ce face Ileana Sterp cât fostul soț e în vacanță cu familia ei/ sursa foto: instagram
Ce face Ileana Sterp cât fostul soț e în vacanță cu familia ei/ sursa foto: instagram

Unde au apărut Ileana Sterp și Daniel împreună după divorț

După ce au confirmat divorțul, cei doi au ales să păstreze o relație de prietenie, bazată pe încredere și respect. De asemenea, își doresc ca copiii să nu resimtă prea dur despărțirea, așadar fac tot posibilul să petreacă în continuare timp împreună. Din acest motiv, cei doi s-au reîntâlnit și s-au dus la un loc de joacă cu cei mici.

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