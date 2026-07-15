Mama Geta, reacție acidă la adresa fostului ei soț. Nicolae s-a dus în Turcia cu Iancu și Culiță Sterp, ca să-și facă dantura

Culiță și Iancu Sterp au plecat în Turcia împreună cu tatăl lor, însă călătoria a ajuns rapid în atenția fanilor și dintr-un alt motiv. Mama Geta a reacționat public după ce a urmărit unul dintre videoclipurile postate de fiul său și nu s-a ferit să îl contrazică pe fostul partener de viață, lăsând un comentariu care a stârnit numeroase reacții.

Culiță Sterp și fratele său, Iancu au vrut să îl ajute pe tatăl lor să își refacă dantura într-o clinică specializată, din Turcia iar pe parcursul deplasării au publicat mai multe imagini și filmări pe rețelele de socializare. Totuși, unul dintre videoclipuri a stârnit un schimb de replici neașteptat în familie.

Într-unul dintre clipurile postate de Culiță, tatăl său a povestit motivele pentru care nu a consumat niciodată alcool și nu a fumat, amintind și o experiență din trecut. Afirmațiile sale au fost însă contestate public de Mama Geta, fosta sa parteneră de viață, care a intervenit în secțiunea de comentarii și a susținut că povestea relatată nu corespunde realității. Ea a explicat că a lucrat o perioadă într-o fabrică de bere și că nu a întâlnit niciodată situațiile descrise de fostul soț.

„Minciuni, eu am lucrat la fabrica de bere și nu am văzut niciun şobolan în tot timpul cât am lucrat acolo, în fermentație și la butoaie. Vorbește să nu tacă”, a scris Mama Geta la videoclipul postat de Culiță Sterp pe TikTok.

Cum i-a răspuns Culiță Sterp mamei sale

Comentariul său nu a trecut neobservat, iar Culiță Sterp a decis să răspundă într-o manieră amuzantă. Alături de Iancu, artistul a filmat un nou videoclip în care a glumit pe seama neînțelegerii dintre părinții săi și a propus o metodă inedită pentru a lămuri disputa.

Mai exact, Culiță a spus că, la următoarea deplasare în Turcia pentru tratamente stomatologice, și-ar dori ca Mama Geta să îi însoțească. În glumă, acesta a propus ca ambii părinți să fie cazați în aceeași cameră, pentru a discuta și a stabili cine are dreptate în privința poveștii care a stârnit controverse.

„Mama Geta, văd că nu te potolești nici aici la videoclipurile cu tata. Repede comentezi tu că nu e adevărat. Ok. Fii atentă, eu am vorbit cu tata acum și a spus în felul următor, îți spun aici, nu te-am sunat, nu nimic. Data viitoare când venim aici la dinți, să vii și tu, să veniți împreună și vă cazez pe amândoi într-o cameră acolo la piscină și stabilim cine are dreptate. Vă las pe amândoi într-o cameră și dimineața vedem care a avut dreptate. Ședință de consiliu. Ce părere ai despre asta? Accepți? Că el a zis că acceptă.”, a spus Culiță Sterp, pe contul său de TikTok.

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