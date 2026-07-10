Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: „Bucuroși”

Un nou divorț a surprins pe toată lumea. În urmă cu doar câteva zile, Ileana Sterp anunța că mariajul cu Daniel Aloman a luat sfârșit. După 7 ani de căsnicie și doi copii împreună, cei doi soți au decis să își spună adio. Însă, deși au divorțat, Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut din nou împreună. Nu au stat prea mult departe unul de altul. Unde s-au afișat aceștia?

În ultimele luni, au apărut numeroase speculații despre divorțul dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman. Deși inițial cei doi s-au ferit să vorbească despre acest subiect, recent sora lui Culiță Sterp a confirmat că mariajul ei a ajuns la final.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a scris Ileana Sterp, în mediul online.

Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună

Primele zvonuri legate de divorțul dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut în urmă cu doar câteva luni, când sora lui Culiță Sterp s-a mutat lângă casa mamei sale împreună cu cei doi copii, însă fără soțul ei. Fanii au observat imediat schimbarea, alimentând și mai mult speculațiile privind o posibilă separare.

Acum că divorțul a fost confirmat, nimeni nu se aștepta să îi mai vadă pe Ileana Sterp și Daniel Aloman împreună. Însă, se pare că aceștia au decis să treacă peste problemele dintre ei și au rămas în relații bune de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Recent, Ileana Sterp a postat în mediul online o fotografie în care apare Daniel Aloman și cei doi copii. Bărbatul a venit să îi viziteze pe cei mici, iar aceștia au fost cât se poate de bucuroși.

„Bucuroși că a venit tati”, a scris Ileana Sterp în dreptul fotografiei.

Mai mult, pentru ca micuții să nu resimtă dur divorțul, cei doi părinți au grijă să petreacă în continuare timp împreună, ca o familie. Așa că toți patru au mers într-un parc de distracții și au petrecut timp de calitate împreună.

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