Acasă » Știri » Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: „Bucuroși”

Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: „Bucuroși”

De: Alina Drăgan 10/07/2026 | 21:20
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: „Bucuroși”
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou divorț a surprins pe toată lumea. În urmă cu doar câteva zile, Ileana Sterp anunța că mariajul cu Daniel Aloman a luat sfârșit. După 7 ani de căsnicie și doi copii împreună, cei doi soți au decis să își spună adio. Însă, deși au divorțat, Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut din nou împreună. Nu au stat prea mult departe unul de altul. Unde s-au afișat aceștia?

În ultimele luni, au apărut numeroase speculații despre divorțul dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman. Deși inițial cei doi s-au ferit să vorbească despre acest subiect, recent sora lui Culiță Sterp a confirmat că mariajul ei a ajuns la final.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a scris Ileana Sterp, în mediul online.

Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună

Primele zvonuri legate de divorțul dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut în urmă cu doar câteva luni, când sora lui Culiță Sterp s-a mutat lângă casa mamei sale împreună cu cei doi copii, însă fără soțul ei. Fanii au observat imediat schimbarea, alimentând și mai mult speculațiile privind o posibilă separare.

Acum că divorțul a fost confirmat, nimeni nu se aștepta să îi mai vadă pe Ileana Sterp și Daniel Aloman împreună. Însă, se pare că aceștia au decis să treacă peste problemele dintre ei și au rămas în relații bune de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Recent, Ileana Sterp a postat în mediul online o fotografie în care apare Daniel Aloman și cei doi copii. Bărbatul a venit să îi viziteze pe cei mici, iar aceștia au fost cât se poate de bucuroși.

„Bucuroși că a venit tati”, a scris Ileana Sterp în dreptul fotografiei.

Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună /Foto: Instagram

Mai mult, pentru ca micuții să nu resimtă dur divorțul, cei doi părinți au grijă să petreacă în continuare timp împreună, ca o familie. Așa că toți patru au mers într-un parc de distracții și au petrecut timp de calitate împreună.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI:

În compania cui a fost văzut Daniel Aloman, după divorțul de Ileana Sterp. Nimeni nu se aștepta la asta!

Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu ei: „Culiță ne-a tras pe toți după el”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Știri
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de…
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă”
Știri
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă”
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Mediafax
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui...
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Adevarul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Digi24
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face lumină
Mediafax
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face...
Parteneri
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
Click.ro
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și...
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
Digi 24
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor.ro
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Descopera.ro
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Go4Games
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii ...
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre ...
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă”
Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ...
Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ține fiul sub observație
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar ...
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar fi putut face diferența
Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri ...
Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri sunt la Nibiru
Bancul de weekend | Adevărul despre salariile din România
Bancul de weekend | Adevărul despre salariile din România
Vezi toate știrile