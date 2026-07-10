Ce a ales Landon, fiul lui Laurențiu Reghecampf, de pe tăviță la tăierea moțului: „Așa tată, așa fiu”

Laurențiu Reghecampf trăiește momente de bucurie. Fiul său, Landon, a trecut prin tradiția tăierii moțului. Acesta a ales câteva obiecte specifice, iar unul dintre ele l-a făcut mândru pe fostul antrenor FCSB.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au o frumoasă poveste de dragoste. Fiul său, Landon, a fost încreștinat în urmă cu câteva săptămâni, iar cu această ocazie, micuțul a ales câteva obiecte despre care se spune că arată cum va fi viitorul copilului. Unul dintre cele alese de el l-a făcut mândru pe Reghecampf. Mai mult decât atât, bărbatul a scris și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare despre această situație.

Ce obiecte a ales băiatul lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fotbal din România. Data de 20 iulie marchează una dintre cele mai importante zile din viața sa. Landon, băiatul său și al lui Corina Caciuc, a fost încreștinat. Mai mult decât atât, au organizat un eveniment tradițional: tăierea moțului.

Nașii au fost prezenți și implicați cu totul, așadar i-au pregătit tăvița specială cu obiecte. Printre obiecte se numără o minge de fotbal, un pix, o perie de păr și alte lucruri. Despre acestea se spune că pot prevesti viitorul copilului, iar din imaginile publicate de antrenor, Landon a ales mingea de fotbal, ceea ce înseamnă că ar urma să calce pe urmele tatălui său. Acest fapt nu îl poate decât mândri pe Reghe, astfel că a transmis un mesaj „Like father, like son!” („Așa tată, așa fiu!”).

Dorința lui Laurențiu Reghecampf

Fostul antrenor FCSB a făcut o dezvăluire impresionantă. Bărbatul spune că are de gând ca în viitor să devină tată de fată. Cu atât mai mult că atât din căsniciile anterioare, cât și din cea actuală cu Corina Caciuc are patru copii, toți băieți.

Tot mă gândesc la o fetiță. Mă gândesc la o fetiță, dar mi-e frică de chestia asta. Fac numai băieți, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul unui podcast.

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