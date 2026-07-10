Cum au reușit Tom Holland și Zendaya să își țină nunta complet ascunsă de ochii publicului. Cei doi au impus reguli stricte

Tom Holland și Zendaya au reușit ceea ce puține cupluri celebre mai pot face în era rețelelor sociale: să se căsătorească în mare secret, fără ca imagini sau informații din timpul ceremoniei să ajungă în spațiul public.

Noi detalii despre eveniment au ieșit la iveală după ce actorul britanic a confirmat, în sfârșit, că el și partenera sa sunt soț și soție, potrivit Radar Online.

Speculațiile privind căsătoria celor doi circulau de luni bune. Totul a pornit după gala SAG Awards din martie, când stilistul lui Zendaya, Law Roach, a afirmat că nunta „deja a avut loc”. În plus, pe internet au început să circule imagini generate cu inteligență artificială care îi prezentau pe cei doi în ținute de mire și mireasă, alimentând și mai mult zvonurile.

Confirmarea a venit într-un interviu acordat revistei Esquire. Întrebat dacă a fost nevoit să le explice rudelor că fotografiile virale erau false, Tom Holland a răspuns simplu: „Nu, pentru că ei au fost cu toții acolo”. Actorul nu a oferit alte detalii despre ceremonie, limitându-se să spună: „Atât veți afla despre asta”.

Cum au ținut Zendaya și Tom Holland secretul

Potrivit RadarOnline, secretul a fost păstrat prin măsuri stricte de securitate și confidențialitate. O sursă apropiată cuplului susține că la ceremonie au participat doar membrii familiei și câțiva prieteni foarte apropiați, iar tuturor invitaților li s-a interzis să folosească telefoanele mobile. În plus, aceștia ar fi fost obligați să semneze acorduri de confidențialitate, astfel încât niciun detaliu despre eveniment să nu ajungă în presă sau pe rețelele sociale.

„Așa de serioși au fost în privința păstrării evenimentului departe de ochii publicului”, a declarat sursa.

Acum, după confirmarea oficială, fanii au observat și un alt indiciu care părea să fi trecut neobservat luni întregi: Zendaya poartă de ceva vreme o verighetă din aur, nu doar inelul de logodnă.

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