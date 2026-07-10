Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum au reușit Tom Holland și Zendaya să își țină nunta complet ascunsă de ochii publicului. Cei doi au impus reguli stricte

Cum au reușit Tom Holland și Zendaya să își țină nunta complet ascunsă de ochii publicului. Cei doi au impus reguli stricte

De: Daniel Matei 10/07/2026 | 22:50
Cum au reușit Tom Holland și Zendaya să își țină nunta complet ascunsă de ochii publicului. Cei doi au impus reguli stricte
Sursa foto: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tom Holland și Zendaya au reușit ceea ce puține cupluri celebre mai pot face în era rețelelor sociale: să se căsătorească în mare secret, fără ca imagini sau informații din timpul ceremoniei să ajungă în spațiul public.

Noi detalii despre eveniment au ieșit la iveală după ce actorul britanic a confirmat, în sfârșit, că el și partenera sa sunt soț și soție, potrivit Radar Online.

Speculațiile privind căsătoria celor doi circulau de luni bune. Totul a pornit după gala SAG Awards din martie, când stilistul lui Zendaya, Law Roach, a afirmat că nunta „deja a avut loc”. În plus, pe internet au început să circule imagini generate cu inteligență artificială care îi prezentau pe cei doi în ținute de mire și mireasă, alimentând și mai mult zvonurile.

Confirmarea a venit într-un interviu acordat revistei Esquire. Întrebat dacă a fost nevoit să le explice rudelor că fotografiile virale erau false, Tom Holland a răspuns simplu: „Nu, pentru că ei au fost cu toții acolo”. Actorul nu a oferit alte detalii despre ceremonie, limitându-se să spună: „Atât veți afla despre asta”.

Cum au ținut Zendaya și Tom Holland secretul

Potrivit RadarOnline, secretul a fost păstrat prin măsuri stricte de securitate și confidențialitate. O sursă apropiată cuplului susține că la ceremonie au participat doar membrii familiei și câțiva prieteni foarte apropiați, iar tuturor invitaților li s-a interzis să folosească telefoanele mobile. În plus, aceștia ar fi fost obligați să semneze acorduri de confidențialitate, astfel încât niciun detaliu despre eveniment să nu ajungă în presă sau pe rețelele sociale.

„Așa de serioși au fost în privința păstrării evenimentului departe de ochii publicului”, a declarat sursa.

Acum, după confirmarea oficială, fanii au observat și un alt indiciu care părea să fi trecut neobservat luni întregi: Zendaya poartă de ceva vreme o verighetă din aur, nu doar inelul de logodnă.

CITEȘTE ȘI:

Fratele lui Tom Holland, Sam Holland, calcă pe urmele actorului, care a confirmat recent nunta cu Zendaya

Tom Holland confirmă că s-a căsătorit cu Zendaya în secret: „Ea este persoana pe care am căutat-o”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regele Charles s-a întâlnit în secret cu Harry, Meghan Meghan și nepoții! Când a avut loc vizita
Showbiz internațional
Regele Charles s-a întâlnit în secret cu Harry, Meghan Meghan și nepoții! Când a avut loc vizita
Întâlnirea dintre regele Charles și nepoții săi, sub semnul întrebării. Ce condiție ar putea schimba totul
Showbiz internațional
Întâlnirea dintre regele Charles și nepoții săi, sub semnul întrebării. Ce condiție ar putea schimba totul
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Mediafax
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi...
Zelenski a aflat de la summitul NATO de la Ankara că Xi l-a avertizat pe Putin să nu bombardeze nuclear Ucraina
Gandul.ro
Zelenski a aflat de la summitul NATO de la Ankara că Xi l-a...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
Afacerea momentului pe OLX: cât costă prosopul de plajă cu Călin Georgescu în slip
Adevarul
Afacerea momentului pe OLX: cât costă prosopul de plajă cu Călin Georgescu în...
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Digi24
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face lumină
Mediafax
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face...
Parteneri
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
Click.ro
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și...
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
Digi 24
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor.ro
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Descopera.ro
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Go4Games
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Zelenski a aflat de la summitul NATO de la Ankara că Xi l-a avertizat pe Putin să nu bombardeze nuclear Ucraina
Gandul.ro
Zelenski a aflat de la summitul NATO de la Ankara că Xi l-a avertizat pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Adelina Pestrițu a fost întrebată ce avere are, iar răspunsul a venit imediat
Adelina Pestrițu a fost întrebată ce avere are, iar răspunsul a venit imediat
Dosarul copilului de 3 ani din Tulcea ajunge în instanță. Mama și concubinul, acuzați de omor calificat
Dosarul copilului de 3 ani din Tulcea ajunge în instanță. Mama și concubinul, acuzați de omor calificat
Cele 4 zodii care atrag norocul și abundența de sâmbătă, 11 iulie
Cele 4 zodii care atrag norocul și abundența de sâmbătă, 11 iulie
Regele Charles s-a întâlnit în secret cu Harry, Meghan Meghan și nepoții! Când a avut loc vizita
Regele Charles s-a întâlnit în secret cu Harry, Meghan Meghan și nepoții! Când a avut loc vizita
A avut sau nu Skarlet Andreea o relație cu David Ioan? „Contează mult conexiunea și ce scoate pe ...
A avut sau nu Skarlet Andreea o relație cu David Ioan? „Contează mult conexiunea și ce scoate pe gură”
Ce a ales Landon, fiul lui Laurențiu Reghecampf, de pe tăviță la tăierea moțului: „Așa tată, ...
Ce a ales Landon, fiul lui Laurențiu Reghecampf, de pe tăviță la tăierea moțului: „Așa tată, așa fiu”
Vezi toate știrile