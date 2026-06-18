Tom Holland confirmă că s-a căsătorit cu Zendaya în secret: „Ea este persoana pe care am căutat-o”

Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit în secret, după cum a confirmat recent actorul în cadrul unui interviu acordat revistei Esquire UK. Acesta a mărturisit că familiile au fost prezente la eveniment și a discutat și despre pozele fake „de la nuntă”, generate cu AI, care au circulat în mediul online în martie 2026.

Tom Holland confirmă că s-a căsătorit cu Zendaya

În cadrul interviului, Tom Holland a fost întrebat de reporter ce părere are despre pozele de nuntă care au circulat pe internet în martie 2026. Imaginile au fost generate cu Inteligența Artificială și s-au viralizat după ce au apărut zvonuri că cei doi s-au căsătorit.

Bunica actorului a văzut și ea imaginile și l-a sunat imediat pe Tom. După care jurnalistul l-a întrebat dacă a fost nevoit să poarte conversații similare și cu alți membri ai familiei.

„Nu, pentru că toți au fost acolo. Atât veți afla despre asta”, a răspuns Tom Holland după o mică pauză.

Ce spune Tom Holland despre Zendaya

După ce a oferit o confirmare succintă a nunții, Tom Holland a refuzat să dea mai multe detalii. Acesta a vorbit, în schimb, despre relația pe care o are cu soția sa, actrița Zendaya.

„Meseria noastră poate aduce situații foarte stresante și este extraordinar să ai la bază o relație care poate rezista în timp. Ne putem susține reciproc în moduri în care doar noi putem, pentru că doar noi înțelegem cu adevărat cum este să trăiești această viață. Consider că este un adevărat privilegiu, pentru că nu îmi pot imagina să am ceva asemănător cu altcineva. Pentru mine, ea este persoana pe care am căutat-o. Este cea mai bună prietenă a mea și sunt mai fericit ca niciodată atunci când sunt cu ea. De asemenea, nu m-am simțit niciodată atât de susținut și în siguranță. Poate doar când eram copil și părinții mei aveau grijă de mine. Nu spun că relația noastră este ca cea dintre mama și tata”, a spus Tom, potrivit Esquire UK.

Nunta lui Tom cu Zendaya, confirmată de stilistul ei

În urmă cu câteva luni, stilistul de lungă durată al actriței, Law Roach, a alimentat speculațiile privind o căsătorie secretă. Acesta a oferit câteva cuvinte în cadrul evenimentului Actor Awards din martie 2026 despre eveniment.

„Nunta a avut deja loc. Ați ratat-o. Este foarte adevărat”, a spus stilistul Law Roach pentru Access Hollywood.

Tot el declara, în luna mai 2025, că cei doi îndrăgostiți sunt persoane discrete, care vor să își țină viața privată departe de ochii publicului.

„Ea și Tom sunt extrem de discreți în privința relației lor. Încearcă să își protejeze viața privată cât mai mult posibil. Nu va exista un pictorial în Vogue și nici fotografii de la nuntă. Persoanele invitate le vor respecta intimitatea, așa că va exista o rochie superbă pe care nimeni nu o va vedea.”

Cei doi actori s-au logodit în 2025

Zendaya a anunțat logodna cu Tom Holland în ianuarie 2025, când a apărut la Globurile de Aur purtând un inel de logodnă cu diamant.

Pe 17 februarie 2026, aceasta a fost fotografiată în Beverly Hills purtând o verighetă aurie pe degetul inelar al mâinii stângi. Întrebată dacă s-a căsătorit, în cadrul unui interviu acordat revistei ELLE, actrița a refuzat să confirme.

„Nu, nu voi face asta. Internetul caută mereu ceva nou”, a spus actrița pentru sursa citată. „La finalul zilei, ești o persoană publică și nu poți face mare lucru în privința asta. Dar există lucruri care sunt destinate doar ție și celor dragi. Încerc să păstrez o parte din viața mea pentru mine, nu doar de dragul personajelor pe care le interpretez, ci și pentru mine ca om”, a spus Zendaya la finalul anului 2025, pentru revista Interview.

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