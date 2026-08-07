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Valul de caniculă schimbă preferințele turiștilor. Tot mai mulți europeni aleg vacanțe în țările nordice, dar Mediterana rămâne în top

De: Diana Cernea 08/08/2026 | 00:50
Valul de caniculă schimbă preferințele turiștilor. Tot mai mulți europeni aleg vacanțe în țările nordice, dar Mediterana rămâne în top
Mediterana rămâne pe primul loc în fața căldurii, sursa-colaj CANCAN.RO
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Valurile de căldură tot mai frecvente din Europa îi determină pe mulți turiști să caute destinații mai răcoroase în timpul verii. Potrivit unei analize realizate de Agence France-Presse (AFP), fenomenul numit „coolcation”, vacanțele petrecute în regiuni cu temperaturi mai blânde, câștigă rapid popularitate, însă experții spun că este prea devreme pentru a afirma că sudul Europei își pierde atractivitatea.

„Coolcation”, noul trend al verii

Pe măsură ce temperaturile din timpul verii ajung frecvent la aproape 40 de grade Celsius în multe zone ale Europei, tot mai mulți turiști își îndreaptă atenția către țările din nord. Terje Viblom Pedersen, ghid turistic în sud-estul Suediei, spune că numeroși vizitatori îi mărturisesc că au venit special pentru a scăpa de canicula din sudul continentului.

Aceștia apreciază temperaturile care rămân sub 30 de grade Celsius, briza răcoroasă și faptul că destinațiile nordice sunt mult mai puțin aglomerate decât marile centre turistice din sudul Europei. Printre ei se numără și Daniel și Florence Gastaldi, un cuplu de pensionari din Marsilia, care a ales să viziteze centrul vechi al Stockholmului.

„Ne bucurăm că am scăpat de valul de căldură și că am găsit temperaturi mai plăcute”, au declarat cei doi.

Europenii aleg vacanțe în țările nordice

Conceptul de „coolcation” există de câțiva ani, însă în 2026 interesul pentru astfel de vacanțe pare să fi explodat. În Franța, căutările online pentru cazare în Copenhaga au crescut cu 246% după primul val de căldură din luna mai, iar cele pentru Dublin au urcat cu 151%.

Fenomenul nu se limitează la Europa. Jonna Robertson, consultant în turism din New York și fondatoarea companiei Coolcation Adventures, spune că și turiștii americani caută tot mai des destinații răcoroase. Potrivit acesteia, rezervările pentru Oslo au crescut cu 154% față de anul trecut, iar cele pentru Helsinki cu 124%, semn că mulți călători caută alternative la destinațiile tradiționale de vară.

În Franța, specialiștii observă și o creștere a interesului pentru stațiunile montane, unde temperaturile nocturne sunt mult mai scăzute și condițiile sunt mai confortabile în perioadele caniculare.

Destinațiile mediteraneene rămân favorite

Chiar dacă interesul pentru nordul Europei este în creștere, specialiștii spun că nu există încă dovezi că harta turismului internațional se schimbă în mod semnificativ. Profesorul suedez Stefan Gössling, specialist în turism, subliniază că temperatura este doar unul dintre numeroșii factori care influențează alegerea unei vacanțe. Prețurile, cultura locală, peisajele, accesibilitatea și infrastructura turistică rămân criterii importante, iar destinațiile mediteraneene continuă să fie printre cele mai căutate.

Grecia și Spania au înregistrat anul trecut un număr record de turiști, iar în Spania cheltuielile turiștilor, atât locali, cât și străini, au crescut cu peste 8% în al doilea trimestru din 2026.

În opinia Jonnei Robertson, este posibil ca fenomenul „coolcation” să nu înlocuiască vacanțele în sudul Europei, ci doar să le redistribuie în alte perioade ale anului. Tot mai mulți turiști ar putea alege Grecia, Italia sau Spania primăvara și toamna, evitând astfel atât temperaturile extreme, cât și aglomerația din sezonul de vârf.

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