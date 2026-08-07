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Vremea extremă a lovit mai multe orașe din România. Vijeliile au smuls acoperișuri și au inundat străzile

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 23:35
Vremea extremă a lovit mai multe orașe din România. Vijeliile au smuls acoperișuri și au inundat străzile
Vreme extremă în România/ sursa foto: Facebook Meteoplus
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Vineri, 7 august, vremea extremă a lovit mai multe orașe din România. Vijeliile au smuls acoperișurile și au inundat străzile. Localnicii din zonele afectate au fost avertizați cu mesaje Ro-Alert.

Vremea s-a schimbat radical. Dacă până acum țara noastră a fost sub avertizare de caniculă, de vineri, 7 august, și-au făcut simțită prezența fenomenele extreme. Meteorologii au anunțat că în câteva regiuni ale țării va fi vreme severă, în timp ce în sud se va menține căldura.

Potrivit imaginilor distribuite în mediul online de Meteoplus, mai multe orașe au fost afectate de furtună și ploaie. În Dej, județul Cluj, străzile au fost inundate. Mai mult decât atât, oamenii au ridicat capacele canalelor pentru a elibera carosabilul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vremea extremă a lovit mai multe orașe din România

Tot în Dej, un acoperiș a fost smuls și aruncat în stradă din cauza rafalelor de vânt puternice, care au ajuns la 80 km/h. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri pentru a elibera drumul și pentru a ridica părțile de acoperiș. Nu este singurul oraș afectat. De exemplu, în Vaslui, acoperișul unui bloc a fost smuls. Vijeliile de vineri, 7 august, din jurul după-amiezii au făcut ravagii în mai multe zone.

În Timișoara, străzile au fost inundate de cantitatea semnificativă de apă care s-a acumulat în timp. Șoferii au circulat cu dificultate din cauza vremii extreme. De asemenea, în Aerieșeni, județul Alba, curtea unui om s-a umplut de grindină. Din imagini se poate observa cum într-o trambulină au căzut bucăți medii de grindină.

Cum va fi vremea în București

Deși în majoritatea regiunilor au fost ploi torențiale și vijelii, în București, temperaturile au fost extrem de ridicate. Totuși, de sâmbătă, 8 august, sunt așteotate și în Capitală ploi și vreme mohorâtă. Totodată, termometrele vor arăta maxime de 32 de grade Celsius. De duminică, 9 august, meteorologii spun că vremea se va menține călduroasă și însorită pe tot parcursul săptămânii.

Marți, 11 august, va fi cea mai caldă zi din săptămână și asta pentru că valorile vor ajunge la 36 de grade pe timpul zilei, iar minima de pe timpul nopții va fi de 22 de grade Celsius. La final de săptămână, vremea se răcește ușor, astfel că temperaturile vor fi cuprinse între 28 și 29 de grade Celsius.

VEZI ȘI: Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România, începând cu 16 august. Câte zile durează și ce temperaturi se vor atinge

Val de căldură extremă în Capitală și județul Ilfov. Meteorologii au emis avertizare Cod Portocaliu

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