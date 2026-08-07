Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent

După două săptămâni de caniculă, Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. A fost emise mai multe avertizări de cod roșu și portocaliu de ploi, vijelii și grindină în mai multe regiuni din România!

Vineri, 7 august, între orele 17:22 și 18:15, ANM a emis o avertizare de cod roșu de vreme rea, vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină pentru județul Bihor. Sunt așteptate averse torențiale ce pot acumula peste 25-30 l/mp. Localitățile vizate sunt:

Dobrești

Vadu Crișului

Șuncuiuș

Aștileu

Țețchea

Măgești

Vârciorog

Cod portocaliu și roșu în aproape toată țara

În județul Bacău, între orele 16:52 – 18:00, ANM a emis o avertizare de cod portocaliu de averse torențiale ce vor acumula 30-40 l/mp, descărcări electrice și grindină de dimensiuni mici în localitățile:

Șuțești

Măxineni

Salcia Tudor

Vișani

Grădiștea

Râmnicelu

Gemenele

Scorțaru Nou

Racoviță

De asemenea, județul Călărași se află sub atenționare de vreme rea. ANM a emis un cod portocaliu între orele 16:45 – 17:30 în localitățile Sărulești, Valea Argovei, Luica, Gurbănești și Nicolae Bălcescu. În acest interval sunt așteptate averse torențiale și acumulări de 25-40 l/mp, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.

Este cod portocaliu de vreme rea și în județele Galați și Vaslui între orele 16:45 – 17:40. Sunt așteptate reprize de ploi torențiale (cu acumulări de 25-40 l/mp) grindină de dimensiuni medii și frecvent descărcări electrice.

În județul Galați, avertizarea vizează următoarele localități: Drăgușeni, Berești-Meria, Berești, Bălășești, Bălăbănești și Rădești. În Vaslui, localitățile vizate sunt: Bârlad, Zorleni, Banca, Vindereni, Epureni, Grivița, Mălușteni, Șuletea, Băcani, Viișoara, Dodești și Fruntișeni.

În intervalul 15:40 – 16:30 este cod roșu în 8 localități din județul Alba: în Baia de Arieș, Lupșa, Bucium, Sălciua, Mogoș, Râmeț, Ponor și Întregalde. Sunt prognozate descărcări electrice și averse torențiale care vor acumula peste 25l/mp.

Prognoză meteu pentru București

În București, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 35 de grade Celsius, iar cele minime vor scădea până la 20 de grade Celsius pe timpul nopții. Sâmbătă, 8 august, vremea rămâne caldă, dar sunt așteptate reprize de ploaie, cu maxime de 33 de grade Celsius.

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