Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent

După două săptămâni de caniculă, Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. A fost emise mai multe avertizări de cod roșu și portocaliu de ploi, vijelii și grindină în mai multe regiuni din România!
Vineri, 7 august, între orele 17:22 și 18:15, ANM a emis o avertizare de cod roșu de vreme rea, vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină pentru județul Bihor. Sunt așteptate averse torențiale ce pot acumula peste 25-30 l/mp. Localitățile vizate sunt:
În județul Bacău, între orele 16:52 – 18:00, ANM a emis o avertizare de cod portocaliu de averse torențiale ce vor acumula 30-40 l/mp, descărcări electrice și grindină de dimensiuni mici în localitățile:
De asemenea, județul Călărași se află sub atenționare de vreme rea. ANM a emis un cod portocaliu între orele 16:45 – 17:30 în localitățile Sărulești, Valea Argovei, Luica, Gurbănești și Nicolae Bălcescu. În acest interval sunt așteptate averse torențiale și acumulări de 25-40 l/mp, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.
Este cod portocaliu de vreme rea și în județele Galați și Vaslui între orele 16:45 – 17:40. Sunt așteptate reprize de ploi torențiale (cu acumulări de 25-40 l/mp) grindină de dimensiuni medii și frecvent descărcări electrice.
În județul Galați, avertizarea vizează următoarele localități: Drăgușeni, Berești-Meria, Berești, Bălășești, Bălăbănești și Rădești. În Vaslui, localitățile vizate sunt: Bârlad, Zorleni, Banca, Vindereni, Epureni, Grivița, Mălușteni, Șuletea, Băcani, Viișoara, Dodești și Fruntișeni.
În intervalul 15:40 – 16:30 este cod roșu în 8 localități din județul Alba: în Baia de Arieș, Lupșa, Bucium, Sălciua, Mogoș, Râmeț, Ponor și Întregalde. Sunt prognozate descărcări electrice și averse torențiale care vor acumula peste 25l/mp.
În București, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 35 de grade Celsius, iar cele minime vor scădea până la 20 de grade Celsius pe timpul nopții. Sâmbătă, 8 august, vremea rămâne caldă, dar sunt așteptate reprize de ploaie, cu maxime de 33 de grade Celsius.
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