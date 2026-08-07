Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore

Fenomenul Super El Niño îi îngrijorează pe specialiștii din întreaga lume, după ce cele mai recente date climatice indică o intensificare rapidă a acestuia în Oceanul Pacific. Cercetătorii avertizează că, dacă evoluția va continua în același ritm, planeta s-ar putea confrunta cu unul dintre cele mai puternice episoade El Niño observate vreodată, cu efecte resimțite pe scară globală.

Un meteorolog american a atras atenția asupra noilor modele climatice, care arată că fenomenul se dezvoltă mai accelerat decât se estima inițial. Potrivit analizelor sale, actualul episod ar putea depăși ca intensitate celebrul eveniment din 1877, asociat în trecut cu secete severe, valuri extreme de căldură și crize alimentare în mai multe regiuni ale lumii.

„Acest «Super El Nino» va fi, probabil, cel mai puternic din ultimii 500 până la 1.000 de ani și ar putea fi, în mod legitim, cel mai extrem eveniment meteorologic sau climatic la nivel global pe care omenirea l-a trăit de la inventarea tiparului. Singurul scenariu care ar putea fi mai grav ar fi o iarnă vulcanică”, a transmis Ryan Maue, pe platforma X.

Ce se întâmplă cu El Nino

Specialiștii monitorizează permanent evoluția temperaturilor din Oceanul Pacific, considerând că următoarele luni vor fi decisive pentru stabilirea intensității fenomenului. Unele estimări sugerează că actualul El Niño ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimele câteva secole, ceea ce ar putea influența regimul precipitațiilor, temperaturile și frecvența fenomenelor meteorologice extreme la nivel mondial.

Deși scenariile prezentate de unii experți nu au fost confirmate oficial de toate instituțiile meteorologice, datele disponibile arată că fenomenul este deja instalat și continuă să se consolideze. Biroul Australian de Meteorologie a anunțat că indicatorii utilizați pentru monitorizarea temperaturii apelor din Pacific confirmă evoluția El Niño, iar valorile înregistrate în zona tropicală centrală au depășit semnificativ media obișnuită.

Aceste schimbări sunt urmărite cu atenție de comunitatea științifică, deoarece un episod El Niño de mare intensitate poate influența clima pe aproape toate continentele. Printre efectele posibile se numără valuri de căldură mai frecvente, perioade de secetă în unele regiuni și precipitații abundente în altele.

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