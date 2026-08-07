Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile

Este alertă de dispariție în România! În urmă cu 3 zile, Andreea Elena Neculcia (în vârstă de 11 ani) a plecat de acasă – din comuna Parava, județul Bacău, și de atunci nu a mai revenit. Părinții fetei au alertat poliția, iar de atunci au fost demarate căutări intense în zonă.

Andreea Elena Neculcia a plecat de acasă miercuri, 5 august, iar până în prezent nu a mai revenit. Îngrijorați că cele mai negre scenarii ar putea să se adeverească, părinții fetei de 11 ani au alertat autoritățile. Salvatorii solicită sprijinul populației și cer ca orice informație despre copilă să fie transmisă imediat la numărul de urgență 112.

Ce le-a spus Andreea părinților când a plecat de acasă

Înainte să plece de acasă copila de 11 ani i-a spus mamei sale că merge să se joace. După ce a văzut că fiica ei nu se mai întoarce, femeia a început să o caute prin localitate, la rude și la vecini, însă în zadar.

„De pe 4 nu mai știm nimic de ea. Am căutat, am încercat să o căutăm pe la neamuri, pe la rude și nu am dat de ea. Normal că ne facem griji. E nepoțica noastră”, a spus unchiul fetei, pentru observatornews.ro.

De trei zile, Andreea Elena este căutată de trei zile de o echipă întreagă de jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și în aer, fiind folosite drone, camere de termoviziune, câini de urmă și un elicopter pentru verificarea zonelor greu accesibile.

„Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi au fost constituite echipe de căutare formate din poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari care au desfăşurat activităţi specifice în teren pentru depistarea minorei. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorei. Căutările se desfăşoară atât la sol, cât şi din aer, fiind utilizate drone şi echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile şi împădurite, precum şi câini de urmă. Acţiunea este sprijinită şi de un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie”, precizează reprezentanţii IPJ Bacău.

Alertă în România: Elena din Bacău a dispărut acum 3 zile de acasă. Dacă ai văzut-o, sună urgent la 112

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