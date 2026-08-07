Acasă » Știri » Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile

Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile

De: Irina Vlad 07/08/2026 | 17:44
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Andreea Elena a dispărut în urmă cu trei zile/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este alertă de dispariție în România! În urmă cu 3 zile, Andreea Elena Neculcia (în vârstă de 11 ani) a plecat de acasă – din comuna Parava, județul Bacău, și de atunci nu a mai revenit. Părinții fetei au alertat poliția, iar de atunci au fost demarate căutări intense în zonă.

Andreea Elena Neculcia a plecat de acasă miercuri, 5 august, iar până în prezent nu a mai revenit. Îngrijorați că cele mai negre scenarii ar putea să se adeverească, părinții fetei de 11 ani au alertat autoritățile. Salvatorii solicită sprijinul populației și cer ca orice informație despre copilă să fie transmisă imediat la numărul de urgență 112.

sursă foto: Poliția Română

Ce le-a spus Andreea părinților când a plecat de acasă

Înainte să plece de acasă copila de 11 ani i-a spus mamei sale că merge să se joace. După ce a văzut că fiica ei nu se mai întoarce, femeia a început să o caute prin localitate, la rude și la vecini, însă în zadar.

„De pe 4 nu mai știm nimic de ea. Am căutat, am încercat să o căutăm pe la neamuri, pe la rude și nu am dat de ea. Normal că ne facem griji. E nepoțica noastră”, a spus unchiul fetei, pentru observatornews.ro.

De trei zile, Andreea Elena este căutată de trei zile de o echipă întreagă de jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și în aer, fiind folosite drone, camere de termoviziune, câini de urmă și un elicopter pentru verificarea zonelor greu accesibile.

„Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi au fost constituite echipe de căutare formate din poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari care au desfăşurat activităţi specifice în teren pentru depistarea minorei. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorei.

Căutările se desfăşoară atât la sol, cât şi din aer, fiind utilizate drone şi echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile şi împădurite, precum şi câini de urmă. Acţiunea este sprijinită şi de un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie”, precizează reprezentanţii IPJ Bacău.

Alertă în România: Elena din Bacău a dispărut acum 3 zile de acasă. Dacă ai văzut-o, sună urgent la 112

Unde a fost găsit băiețelul de 3 ani care a dispărut de la stâna din Corbu. A rătăcit timp de 12 ore singur

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Știri
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Știri
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar ce a făcut?”
Digi 24
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice ...
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu ...
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”
Vezi toate știrile