Turiștii nu se uită la bani în Mykonos. Două sute de euro șezlongul și plaja e plină

Mykonos se numără printre cele mai apreciate destinații turistice. Oamenii au luat cu asalt plajele superbe, iar hotelurile sunt pline până la refuz. Deși șezlongurile au ajuns să coste sute de euro, vizitatorii nu se uită la bani.

Mai este o lună până când se încheie vara din punct de vedere calendaristic. Turiștii profită din plin de temperaturile ridicate, așadar aleg destinații exclusiviste pentru plajă. Printre cele mai preferate se numără Mykonos, considerată de mulți un loc special, pentru că îmbină perfect liniștea și peisajele superbe cu viața de noapte extravagantă.

Hotelurile sunt care mai de care mai spectaculoase, iar prețurile sunt pe măsură. La fel se întâmplă și când vine vorba de șezlonguri, pentru care oamenii trebuie să scoată din buzunar până la 200 de euro.

Turiștii nu se uită la bani în Mykonos

Un videoclip postat recent în mediul online scoate la suprafață un detaliu important: plaja din Mykonos este plină de turiști. Dragoș Bărbuceanu, antreprenor cunoscut, a distribuit pe pagina sa un videoclip prin care transmite că insula din Grecia găzduiește numeroși turiști în această perioadă.

El spune că oamenii chiar așteptau la rând să intre și să găsească un șezlong disponibil. De asemenea, a precizat că prețul pentru un șezlong este de 180 de euro, iar în prima linie poate ajunge până la 200 de euro.

Câtă lume așteaptă. Nu mai sunt șezlonguri disponibile deloc și un șezlomg este 180 de euro, 200 în prima linie. E full, nu ai șezlong. În schimb, foarte frumoasă atmosfera, sunt oameni foarte drăguți, a spus Dragoș Bărbuceanu.

Cât costă cazarea din Mykonos unde este Alex Bodi

Nici Alex Bodi nu se uită la bani, mai ales când vine vorba de iubita lui. Cei doi se află în vacanță tot în Mykonos, acolo unde au optat pentru o cazare de lux. Prețul pe noapte pentru vila în care este cazat pornește de la 11.701 lei.

Totuși, există și alte opțiuni la vila respectivă: turiștii pot alege suita privată, care costă 27.198 lei pentru doi adulți, cu mic dejun inclus. Pentru această sumă, oamenii au la dispoziție toate facilitățile plus un view de senzație.

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