Gabriela Prisăcariu, gest de curaj la 33 de ani. Soția lui Dani Oțil a făcut parasailing pentru prima dată

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se bucură de câteva zile de vacanță. Aceștia se aventurează și nu se abat de la diverse activități, unele dintre ele chiar extreme. Soția prezentatorului TV a făcut parasailing pentru prima dată și a împărtășit totul cu fanii ei.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi se înțeleg mai bine ca niciodată, iar acum petrec câteva zile într-o vacanță de vis. Aceștia au ales de această dată să plece în Antalya, Turcia, acolo unde soția prezentatorului a marcat o premieră incredibilă. La 33 de ani, a dovedit că este extrem de curajoasă și asta pentru că a făcut parasailing pentru prima dată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriela Prisăcariu , gest de curaj la 33 de ani

Aflați în Antalya, Turcia, una dintre destinațiile preferate de români, Gabriela Prisăcariu a împărtășit cu fanii ei o experiență unică. Ea le-a transmis urmăritorilor săi că a făcut pentru prima dată parasailing. Mai mult decât atât, a fost o premieră și pentru Tiago, băiețelul lor în vârstă de 5 ani.

33 de ani mai târziu, am bifat și eu primul parasailing. Tiago? L-a bifat la 5 ani, a scris Gabriela Prisăcariu în mediul online.

Ce a pățit Gabriela Prisăcariu după o ieșire în oraș

În urmă cu ceva timp, soția lui Dani Oțil a mărturisit pe rețelele de socializare că a ajuns la spital. Totul s-a întâmplat după o ieșire banală în oraș, cu fetele. Aceasta s-a dezechilibrat și a suferit o accidentare la picior. Medicii au efectuat verificări, dar din fericire nu a fost nimic grav. Prin intermediul mesajului distribuit vedeta a a glumit pe seama ghinionului care s-a ținut lanț de ea și familia ei în ultima vreme.

Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors. Fix când mai aveam doi pași până acasă, am călcat strâmb și m-am dus direct la spital de durere… Din fericire, nu e nimic rupt, doar o entorsă care doare super tare și nu pot să calc pe picior. Fix înainte de vacanță… bineînțeles că eram cu ochii în telefon. Până la vârsta asta n-am avut niciodată ceva de genul ăsta, nicio lovitură serioasă, iar luna asta e deja al doilea incident. Ce se întâmplă?, a povestit Gabriela Prisăcariu.

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