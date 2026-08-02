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Gabriela Oțil, de urgență la spital! Ce a pățit soția prezentatorului de la Neatza, după o ieșire în oraș

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 14:02
Gabriela Oțil, de urgență la spital! Ce a pățit soția prezentatorului de la Neatza, după o ieșire în oraș
Gabriela Oțil
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Gabriela Oțil a trecut printr-o experiență pe care cu siguranță și-ar fi dorit să o evite, mai ales că se pregătea pentru o perioadă de relaxare. O ieșire obișnuită în oraș, petrecută alături de prietene, s-a încheiat într-un mod complet neașteptat, iar soția lui Dani Oțil a fost nevoită să ajungă la spital pentru îngrijiri medicale.

Totul s-a întâmplat în momentul în care se întorcea acasă. Deși mai avea foarte puțin până să intre în locuință, Gabriela Oțil s-a dezechilibrat și a suferit o accidentare serioasă la nivelul piciorului. Durerea a fost atât de puternică încât nu a mai putut să se deplaseze normal, motiv pentru care a mers imediat la camera de gardă pentru investigații.

Gabriela Oțil a ajuns la spital!

Medicii au consultat-o și i-au făcut investigațiile necesare pentru a stabili gravitatea leziunii. Din fericire, rezultatele au arătat că nu este vorba despre o fractură, însă diagnosticul a fost unul care necesită recuperare și răbdare. Gabriela Oțil s-a ales cu o entorsă, o accidentare care, deși nu implică ruperea osului, poate provoca dureri intense și dificultăți majore la mers.

Vedeta a mărturisit că impactul accidentării a fost unul neașteptat, mai ales că până acum nu se confruntase cu probleme de acest fel. În ultima perioadă a avut parte de mai multe incidente minore, iar această nouă întâmplare a făcut-o să glumească pe seama ghinionului care pare să o urmărească.

„Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors. Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors.

Fix când mai aveam doi pași până acasă, am călcat strâmb și m-am dus direct la spital de durere… Din fericire, nu e nimic rupt, doar o entorsă care doare super tare și nu pot să calc pe picior. Fix înainte de vacanță… bineînțeles că eram cu ochii în telefon.

Până la vârsta asta n-am avut niciodată ceva de genul ăsta, nicio lovitură serioasă, iar luna asta e deja al doilea incident. Ce se întâmplă?”, a povestit Gabriela Oțil.

Momentul este cu atât mai neplăcut cu cât accidentarea a venit chiar înaintea unei vacanțe planificate. O entorsă presupune, în multe cazuri, repaus, aplicarea de gheață, tratament antiinflamator și limitarea mersului pentru o perioadă de timp, ceea ce poate afecta serios planurile de concediu.

Gabriela Oțil a recunoscut că neatenția a avut un rol important în producerea accidentului. În timp ce mergea spre casă, atenția îi era îndreptată către telefon, iar o simplă clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca aceasta să calce greșit și să își răsucească glezna.

Foto: Instagram

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