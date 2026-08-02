Maria Covașa, reacție neașteptată după ce Dany Boy și-a refăcut viața alături de ”sosia” ei „Am spus și la Insula Iubirii. S-ar putea repeta istoria!”

Reuniunea foștilor concurenți de la „Insula Iubirii” a readus în prim-plan poveștile care au făcut deliciul telespectatorilor, însă pentru Maria Covașa, revederea cu oamenii alături de care a trăit una dintre cele mai intense experiențe din viața sa pare să fi venit la pachet cu o serie de concluzii clare. Fără resentimente și fără menajamente, blondina a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre întâlnirea cu Dany Boy, comparațiile apărute în mediul online între ea și actuala parteneră, dar și despre cum vede evoluția celor doi. Maria a făcut dezvăluiri și despre viața ei amoroasă și a recunoscut că cineva i-a atras atenția în această perioadă.

Dacă pentru unii foști concurenți reîntâlnirea poate aduce nostalgie, tensiuni sau sentimente readuse la suprafață, pentru Maria Covașa lucrurile au fost mult mai simple. Blondina a recunoscut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că reuniunea a fost una plăcută și că revederea foștilor colegi nu i-a trezit emoțiile pe care mulți s-ar fi așteptat să le aibă.

Maria Covașa: „Ori îi face copii și rămână împreună, ori se despart.”

În ceea ce îl privește pe Dani, Maria spune că trecutul a rămas în urmă și că între ei nu mai există nicio conexiune. Totodată, tânăra și-a spus părerea despre relația fostului iubit, mărturisind pentru CANCAN.RO că nu vede un viitor sigur alături de actuala parteneră. Experiența trăită pe „Insula Iubirii” nu a făcut-o însă să închidă definitiv ușa show-ului. Din contră, Maria este pregătită pentru o nouă provocare, însă de data aceasta, ar aborda aventura dintr-o perspectivă complet diferită. Cât despre viața sentimentală din prezent, Maria nu spune că este într-o relație oficială, însă recunoaște că există cineva care i-a atras atenția.

CANCAN.RO: Cum te simți după această experiență și după reîntâlnirea cu foștii concurenți de la „Insula Iubirii”?

Maria Covașa: Foarte bine. Sincer, a fost foarte ok.

CANCAN.RO: Cum a fost revederea cu Dani?

Maria Covașa: Cu Dani nu am avut niciun fel de sentiment, sincer. Chiar nu am nicio legătură.

CANCAN.RO: Mulți oameni au remarcat o asemănare între tine și actuala iubită a lui Dani.

Maria Covașa: Am văzut că toată lumea acum e înnebunită pe internet, că eu semăn unul la unul cu iubita lui. Nici cu ea nu am absolut nimic. E frumoasă, ce să zic, să îi țină și să le fie de bine.

CANCAN.RO: Din perspectiva ta, cum vezi relația dintre Dani și actuala lui iubită?

Maria Covașa: Eu am spus și acolo, la emisiune: nu cred că oamenii se schimbă. Și, cu siguranță, dacă s-ar duce la emisiune, cred că s-ar repeta istoria.

CANCAN.RO: Cum crezi că va evolua relația lor pe viitor?

Maria Covașa: Sunt două variante: ori îi face copii să rămână împreună, ori se despart. Depinde dacă merg la Insulă sau nu, depinde ce gânduri au. Chiar au fost întrebați dacă ar participa și le-am zis că ar fi ok să meargă, să testeze dacă el chiar s-a schimbat.

CANCAN.RO: Tu ai accepta să revii în „Insula Iubirii”, de această dată în postura de ispită?

Maria Covașa: Da, aș merge. Poate sezonul ăsta chiar o să încerc. Nu m-aș mai duce într-o relație, că nu ar mai avea pentru mine niciun sens sau scop. Bine, zic acum, că nu se știe niciodată, dar în mare parte aș prefera să nu mă mai duc în relație, pentru că experiența deja am avut-o.

CANCAN.RO: În plan sentimental, cum stau lucrurile pentru tine acum? Ești singură sau există cineva în viața ta?

Maria Covașa: Vorbesc cu cineva de puțin timp. Momentan nu știu dacă o să fie ceva, dar o să vă dau de știre.

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