Livia (ex-Bordea) nu a ieșit cu mâna goală din povestea cu comediantul. Conturile brunetei s-au umplut după divorț!

Divorțul de Cătălin Bordea a venit cu scandal, lacrimi și acuzații grele, însă Livia Eftimie pare să fi trecut cu bine peste furtuna din viața personală. În timp ce comediantul a vorbit public despre suferința provocată de despărțire, fosta lui soție și-a văzut de proiectele ei, iar cifrele arată că la capitolul bani nu stă deloc rău.

Livia și-a înființat societatea LOVE OUT LOUD SRL în primăvara anului 2022, pe vremea când încă era căsătorită cu Cătălin Bordea. Compania activează în domeniul spectacolelor și al activităților artistice, industria în care fosta soție a actorului lucrează de mai mult timp.

Primul an a fost unul de încălzire, cu venituri de puțin peste 100.000 de lei. Ulterior, însă, banii care au trecut prin firmă au început să se înmulțească serios.

În 2023, chiar anul divorțului de Cătălin Bordea, societatea Liviei a raportat venituri de aproape 290.000 de lei. În anul următor, încasările au trecut de 390.000 de lei, iar în 2025 s-au apropiat de jumătate de milion de lei!

Adunate, veniturile raportate de companie de la înființare și până la finalul anului 2025 depășesc 1,27 milioane de lei, adică peste 250.000 de euro. Practic, după ruptura de Bordea, prin firma Liviei au trecut tot mai mulți bani de la un an la altul.

Sumele reprezintă cifra de afaceri a societății, nu neapărat bani care au ajuns integral în conturile personale ale Liviei. Din încasări sunt achitate cheltuielile firmei, taxele și celelalte obligații. Totuși, evoluția bilanțurilor arată că activitatea fostei soții a lui Bordea a crescut puternic după divorț.

Livia lucrează în industria muzicală încă din timpul căsniciei. În jurul anului 2021, aceasta a intrat în echipa ATOM, unde s-a ocupat de booking și management artistic pentru artiști precum Andia și Alexia. În același anturaj profesional se afla și Spike, bunul prieten al lui Bordea, alături de care Livia avea să formeze ulterior un cuplu.

Bordea a ajuns milionar în euro după divorț

Compania ei poate desfășura acum activități de interpretare artistică, gestionare a sălilor și spațiilor pentru spectacole, dar și servicii de suport pentru proiecte artistice. Cu alte cuvinte, Livia și-a pregătit firma pentru o plajă mai largă de colaborări și venituri.

Nici Cătălin Bordea nu a stat să-și numere rănile după divorț, ci s-a aruncat în muncă, iar banii au continuat să vină. FUNNYMONEY SRL, firma prin care își desfășoară activitatea artistică, a raportat în 2025 venituri de 1,2 milioane de lei, după ce în 2024 se apropiase de două milioane de lei.

Adevărata explozie s-a produs însă la The Fool, clubul de stand-up al cărui co-proprietar este: firma care îl operează a ajuns în 2025 la venituri de aproape 6,3 milioane de lei (aproximativ 1,26 milioane de euro), cu aproape 50% mai mult decât în anul precedent.

Adunate, cele două societăți au rulat într-un singur an peste 7,5 milioane de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro), semn că divorțul le-a zdruncinat căsnicia, dar nu le-a golit deloc conturile.

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