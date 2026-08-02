Acasă » Exclusiv » Livia (ex-Bordea) nu a ieșit cu mâna goală din povestea cu comediantul. Conturile brunetei s-au umplut după divorț!

Livia (ex-Bordea) nu a ieșit cu mâna goală din povestea cu comediantul. Conturile brunetei s-au umplut după divorț!

De: Keva Iosif 02/08/2026 | 06:50
Livia (ex-Bordea) nu a ieșit cu mâna goală din povestea cu comediantul. Conturile brunetei s-au umplut după divorț!
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Divorțul de Cătălin Bordea a venit cu scandal, lacrimi și acuzații grele, însă Livia Eftimie pare să fi trecut cu bine peste furtuna din viața personală. În timp ce comediantul a vorbit public despre suferința provocată de despărțire, fosta lui soție și-a văzut de proiectele ei, iar cifrele arată că la capitolul bani nu stă deloc rău.

Livia și-a înființat societatea LOVE OUT LOUD SRL în primăvara anului 2022, pe vremea când încă era căsătorită cu Cătălin Bordea. Compania activează în domeniul spectacolelor și al activităților artistice, industria în care fosta soție a actorului lucrează de mai mult timp.

Primul an a fost unul de încălzire, cu venituri de puțin peste 100.000 de lei. Ulterior, însă, banii care au trecut prin firmă au început să se înmulțească serios.

În 2023, chiar anul divorțului de Cătălin Bordea, societatea Liviei a raportat venituri de aproape 290.000 de lei. În anul următor, încasările au trecut de 390.000 de lei, iar în 2025 s-au apropiat de jumătate de milion de lei!

Livia Eftimie nu are nevoie de ajutor masculin

Adunate, veniturile raportate de companie de la înființare și până la finalul anului 2025 depășesc 1,27 milioane de lei, adică peste 250.000 de euro. Practic, după ruptura de Bordea, prin firma Liviei au trecut tot mai mulți bani de la un an la altul.

Sumele reprezintă cifra de afaceri a societății, nu neapărat bani care au ajuns integral în conturile personale ale Liviei. Din încasări sunt achitate cheltuielile firmei, taxele și celelalte obligații. Totuși, evoluția bilanțurilor arată că activitatea fostei soții a lui Bordea a crescut puternic după divorț.

Livia lucrează în industria muzicală încă din timpul căsniciei. În jurul anului 2021, aceasta a intrat în echipa ATOM, unde s-a ocupat de booking și management artistic pentru artiști precum Andia și Alexia. În același anturaj profesional se afla și Spike, bunul prieten al lui Bordea, alături de care Livia avea să formeze ulterior un cuplu.

Bordea a ajuns milionar în euro după divorț

Compania ei poate desfășura acum activități de interpretare artistică, gestionare a sălilor și spațiilor pentru spectacole, dar și servicii de suport pentru proiecte artistice. Cu alte cuvinte, Livia și-a pregătit firma pentru o plajă mai largă de colaborări și venituri.

Cătălin Bordea

Nici Cătălin Bordea nu a stat să-și numere rănile după divorț, ci s-a aruncat în muncă, iar banii au continuat să vină. FUNNYMONEY SRL, firma prin care își desfășoară activitatea artistică, a raportat în 2025 venituri de 1,2 milioane de lei, după ce în 2024 se apropiase de două milioane de lei.

Adevărata explozie s-a produs însă la The Fool, clubul de stand-up al cărui co-proprietar este: firma care îl operează a ajuns în 2025 la venituri de aproape 6,3 milioane de lei (aproximativ 1,26 milioane de euro), cu aproape 50% mai mult decât în anul precedent.

Adunate, cele două societăți au rulat într-un singur an peste 7,5 milioane de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro), semn că divorțul le-a zdruncinat căsnicia, dar nu le-a golit deloc conturile.

VEZI ȘI: Scandalurile din România care au ținut prima pagină a tabloidelor. Din prieteni apropiați s-au transformat în dușmani!

CITEȘTE ȘI: Livia ex-Bordea a dat buzna la farmacie! E agitație mare în viața ei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu și Lora și-au făcut zeci de selfie-uri. Intră în acțiune Top 30 dive care au găsit unghiul perfect
Exclusiv
Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu și Lora și-au făcut zeci de selfie-uri. Intră în acțiune Top 30 dive care…
Ce datorii colosale are influencerița acuzată că înscena accidente pentru a obține bani. A ironizat ANAF-ul cu Rolexul la mână, dar realitatea era cruntă
Exclusiv
Ce datorii colosale are influencerița acuzată că înscena accidente pentru a obține bani. A ironizat ANAF-ul cu Rolexul…
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
Mediafax
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la...
STENOGRAME | Afaceristul de casă al directorilor UM București și Plopeni, înnebunit că ar putea fi interceptat. Avea detector de microfoane și îl oferea și altora
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul de casă al directorilor UM București și Plopeni, înnebunit că...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”
Adevarul
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers...
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic
Digi24
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor...
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî sub pragul critic din 2003
Mediafax
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Click.ro
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor.ro
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
STENOGRAME | Afaceristul de casă al directorilor UM București și Plopeni, înnebunit că ar putea fi interceptat. Avea detector de microfoane și îl oferea și altora
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul de casă al directorilor UM București și Plopeni, înnebunit că ar putea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. 99% ...
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. 99% nici nu știu că este interzis
Modificare uriașă în grila Antenei 1. Am aflat câte zile pe săptămână va fi difuzat sezonul 10 ...
Modificare uriașă în grila Antenei 1. Am aflat câte zile pe săptămână va fi difuzat sezonul 10 de la Insula Iubirii
Este mai bine să speli vasele de mână sau la mașina de spălat? Ce variantă consumă mai puțină apă
Este mai bine să speli vasele de mână sau la mașina de spălat? Ce variantă consumă mai puțină apă
O mai ții minte pe Gianina Corondan? Cu ce se ocupă și cum se menține fit la 55 de ani: „Pufarine ...
O mai ții minte pe Gianina Corondan? Cu ce se ocupă și cum se menține fit la 55 de ani: „Pufarine și pufuleți. Cu borș”
BANC | Bulă și secretul unei căsnicii fericite
BANC | Bulă și secretul unei căsnicii fericite
Cine plătește salariile Familiei Regale Britanice. Ce venituri au regele Charles, prințul William ...
Cine plătește salariile Familiei Regale Britanice. Ce venituri au regele Charles, prințul William sau prințesa Anne
Vezi toate știrile