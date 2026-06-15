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Livia ex-Bordea a făcut stocul pentru toată luna. Bruneta și-a luat în serios rolul de femeie independentă

De: Carmen Gone 15/06/2026 | 07:50
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Livia Eftimie a ieșit la vânătoare… de provizii! CANCAN.RO au surprins-o într-o ipostază care spune multe despre noua ei viață. Bruneta demonstrează că se descurcă excelent pe cont propriu. Aceasta vrea să pară o femeie puternică, independentă și…plină de bani (nu știm exact cât de bine stă pe cash, dar la un moment dat activa în PR, era manager artistic pentru fostul). Acum, nu are nevoie de ajutor, cară singură, mai ceva ca o furnicuță. 

Dacă cineva se aștepta ca Livia să stea închisă în casă sau să apară permanent însoțită, imaginile surprinse de CANCAN.RO demonstrează exact contrariul. Bruneta pare să fi descoperit că uneori cea mai bună companie este propria persoană, iar o sesiune de shopping poate fi mai eficientă decât orice terapie. Livia ex-Bordea și-a luat viața în propriile mâini… și sacoșele la fel!

Departe de scandaluri, speculații și agitația care i-a însoțit numele în ultimii ani, după o poveste de iubire între ea și Bordea, încheiată cu trădare și o poveste născută din trădare, dar terminată tot cu despărțire, la fel și cea cu Spike, care e tot istorie, Livia pare să fi tras linie și să fi mers mai departe. Bruneta vrea să transmită un mesaj cât se poate de clar: o femeie care știe să se bazeze pe propriile forțe ( iar aici ne referim strict la puterea cu care cară sacoșele).

Livia ex-Bordea a ieșit la vanătoare de provizii

După furtunile din dragoste, Livia ex-Bordea pare să navigheze solo

Fără să fie însoțită de vreun bărbat, fără prietene și fără asistență, bruneta și-a văzut liniștită de program, demonstrând că independența nu este doar un cuvânt la modă, ci mai nou, un stil de viață. Cu mai multe pungi de cumpărături în mâini și cu telefonul pregătit pentru următoarea oprire, Livia a părut o femeie care știe exact ce vrea și care nu așteaptă pe nimeni să îi rezolve lucrurile (în cazul de față, cumpărăturile).

Îmbrăcată relaxat, fără machiaj și fără dorința de a impresiona pe cineva anume, Livia și-a făcut apariția într-un mall din Capitală cu pas hotărât și cu agenda clar stabilită. O cămașă lejeră bleu legată în talie, pantaloni scurți, încălțări sport, căști în urechi și câteva sacoșe care, pe măsură ce timpul trecea, deveneau din ce în ce mai greu de ignorat.

Livia Eftimie nu are nevoie de ajutor masculin

Bruneta nu are nici bodyguard, nici iubit, nici asistent personal

Un detaliu care nu a trecut neobservat? Livia era singură. Foarte singură. Nici urmă de escortă masculină, de ajutor la cumpărături sau de vreun cavaler gata să preia sacoșele. Și, culmea, nici nu voia să dea senzația că ar avea nevoie. Iar dacă ne uităm la aparițiile sale din ultima perioadă, un lucru pare evident, cel puțin la nivel public, nu există niciun indiciu că există vreun bărbat în peisajul sentimental al Liviei.

Și, să recunoaștem, există ceva simbolic în imaginile acestea. În timp ce multe vedete transformă până și o ieșire la supermarket într-un spectacol, Livia pare să fi ales varianta simplă: își face singură cumpărăturile, își cară singură pungile și își vede de drum fără să aștepte pe cineva să îi țină geanta, ușa sau programul. Iar expresia de pe chip trăda mai degrabă preocuparea pentru lista de cumpărături decât pentru eventualii curioși care o recunoșteau.

Dacă ar fi să traducem imaginile într-un mesaj, acesta ar suna cam așa: „Pot și singură”. Și nu doar că poate, dar vrea să pară că îi și place.
Iar dacă există o concluzie după imaginile surprinse de CANCAN.RO, aceasta este una simplă: Livia pare mai confortabilă ca niciodată în rolul unei femei care nu are nevoie de nimeni pentru a-și trăi viața exact așa cum își dorește. Stiți cum se zice, nevoia te învață.

VEZI ȘI: Scandalurile din România care au ținut prima pagină a tabloidelor. Din prieteni apropiați s-au transformat în dușmani!

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