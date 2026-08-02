1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. 99% nici nu știu că este interzis

Mii de șoferi români fac această greșeală aproape în fiecare zi, fără să bănuiască faptul că îi poate costa peste 1.000 de lei. Gestul pare complet banal, însă Codul Rutier îl sancționează fără excepție.

De la un chiștoc de țigară aruncat pe geam până la un șervețel, o sticlă sau orice alt obiect, legea este foarte clară, iar sancțiunile nu sunt deloc de neglijat. În unele cazuri, amenda poate depăși 1.000 de lei, deși foarte puțini conducători auto știu că încalcă regulile de circulație.

Greșeala pe care o fac mulți șoferi

Mulți sunt convinși că un astfel de gest nu le poate aduce probleme. În realitate, legislația rutieră interzice în mod expres aruncarea oricărui obiect, material sau substanță dintr-un autovehicul aflat în trafic. Regula nu îi vizează doar pe șoferi. Și pasagerii au obligația de a respecta această prevedere, deoarece scopul ei este dublu: protejarea siguranței rutiere și prevenirea poluării drumurilor publice.

Interdicția este prevăzută în Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002. La articolul 148, punctul 11, se precizează clar că atât conducătorului auto, cât și pasagerilor le este interzis „să arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanțe”.

Mai mult decât atât, fapta este sancționată și de Codul Rutier. Potrivit articolului 100, alineatul (1), punctul 23 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aruncarea, lăsarea sau abandonarea de obiecte, materiale ori substanțe pe drumul public reprezintă contravenție.

Amenda nu e mică deloc

Sancțiunea nu este una simbolică. Fapta este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă aplicarea a 4 sau 5 puncte-amendă.

În funcție de numărul de puncte aplicate, șoferii pot primi o amendă cuprinsă între 865 și 1.081 de lei. Pentru un gest care durează doar câteva secunde, nota de plată poate fi una serioasă.

Dincolo de sancțiunea financiară, autoritățile atrag atenția că astfel de gesturi pot avea consecințe și asupra siguranței în trafic. Un obiect aruncat pe carosabil poate deveni un obstacol pentru ceilalți participanți la trafic, iar în anumite situații poate provoca accidente sau îi poate obliga pe alți șoferi să execute manevre bruște.

În același timp, resturile abandonate pe drumurile publice contribuie la poluarea mediului și la degradarea spațiilor publice, motiv pentru care legislația tratează cu seriozitate aceste fapte.

Autoritățile recomandă ca orice deșeu rezultat în timpul deplasării să fie păstrat în mașină până la găsirea unui coș de gunoi sau a unui loc special amenajat pentru colectarea deșeurilor. O sticlă goală, un ambalaj sau un chiștoc de țigară aruncat pe geam pot părea lipsite de importanță, însă legea le tratează ca pe o contravenție.

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3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit