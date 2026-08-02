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Test de logică | Identificați lămâia ascunsă printre fructele din imagine, în cel mult 5 secunde!

De: Emanuela Cristescu 02/08/2026 | 09:23
Test de logică | Identificați lămâia ascunsă printre fructele din imagine, în cel mult 5 secunde!
Test de logică | Identificați lămâia ascunsă printre fructele din imagine, în cel mult 5 secunde!
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CANCAN ți-a pregătit un test de logică care îți pune serios la încercare atenția, viteza de reacție și spiritul de observație. Tot ce ai de făcut este să privești cu atenție imaginea și să găsești lămâia ascunsă printre zeci de fructe colorate. Ai la dispoziție doar 5 secunde. Atenție! Provocarea este mult mai dificilă decât pare la prima vedere.

Crezi că ai ochi de vultur? Atunci este momentul perfect să demonstrezi. Nu te grăbi să spui că ai găsit răspunsul din prima, pentru că această iluzie optică a pus în încurcătură mii de persoane. Deși lămâia este chiar în fața ochilor, creierul este ușor păcălit de multitudinea de forme, culori și detalii din imagine.

Un nou test de logică

Iluziile optice au devenit extrem de populare deoarece reprezintă o modalitate distractivă prin care îți poți antrena mintea. Ele demonstrează cât de diferit poate interpreta creierul informațiile primite de la ochi și cât de ușor poate fi distras de elemente asemănătoare.

Test de logică | Identificați lămâia ascunsă printre fructele din imagine, în cel mult 5 secunde!
Test de logică | Identificați lămâia ascunsă printre fructele din imagine, în cel mult 5 secunde!

În această provocare nu contează doar cât de bine vezi, ci și cât de repede reușești să identifici detaliul care nu se potrivește cu restul imaginii. Tocmai de aceea, astfel de teste sunt considerate un exercițiu excelent pentru concentrare și atenție.

Acum este momentul adevărului. Privește imaginea fără să te lași distras de culorile fructelor și încearcă să găsești lămâia înainte ca timpul să expire. Ai doar cinci secunde la dispoziție! La prima vedere pare o provocare simplă, însă tocmai aici este capcana. Fructele sunt așezate în așa fel încât lămâia să se piardă printre ele, iar creierul tău este tentat să observe imaginea în ansamblu, nu detaliile.

Unde este lămâia ascunsă?

Dacă ai reușit să descoperi lămâia în intervalul de timp stabilit, felicitări! Înseamnă că ai un spirit de observație foarte bine dezvoltat și că reușești să identifici rapid tiparele vizuale. Persoanele care rezolvă astfel de provocări într-un timp foarte scurt au, de regulă, o capacitate excelentă de concentrare și observă detalii pe care alții le trec cu vederea.

Nu ai găsit-o? Nu este niciun motiv de îngrijorare. Iluziile optice sunt create special pentru a induce în eroare ochii și creierul, iar foarte mulți participanți au nevoie de mai multe încercări pentru a descoperi răspunsul corect.

Dacă încă te uiți atent la imagine și nu ai reușit să găsești lămâia, poți verifica răspunsul în imaginea de mai jos. Vei observa că fructul era ascuns foarte ingenios și că era ușor să fie trecut cu vederea.

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