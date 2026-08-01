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Test de inteligență | Ești un veritabil geniu dacă poți afla ce înălțime are masa din această poză

De: David Ioan 01/08/2026 | 16:58
Test de inteligență | Ești un veritabil geniu dacă poți afla ce înălțime are masa din această poză
Test de inteligență | Ești un veritabil geniu dacă poți afla ce înălțime are masa din această poză
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Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi o provocare de inteligență menită să‑ți testeze atenția, logica și capacitatea de a interpreta rapid informațiile. Totul pornește de la o scenă ușor de imaginat: o pisică stă pe o masă, iar o țestoasă se află pe podea, direct sub ea.

În această poziție, distanța dintre capul pisicii și partea superioară a carapacei țestoasei este de 170 de centimetri. După schimbarea locurilor, țestoasa ajunge pe masă, pisica coboară pe podea, iar distanța dintre cele două animale devine 130 de centimetri.

Test de inteligență

Imaginea oferă două informații esențiale, suficiente pentru a deduce înălțimea mesei. Situațiile sunt transpuse în ecuații simple, care descriu exact pozițiile celor două animale: pisică + masă – țestoasă = 170, țestoasă + masă – pisică = 130

Provocarea este clară: folosește aceste relații pentru a afla înălțimea mesei. Cei care reușesc să observe că ecuațiile pot fi combinate ajung rapid la rezultat, iar cei care încă își pun logica la lucru pot vedea soluția în rândurile următoare.

Află ce înălțime are masa din această poză

Prin adunarea celor două ecuații, variabilele „pisică” și „țestoasă” se anulează, iar rezultatul devine: 2 × masă = 300 masă = 150.

Cei care au ajuns la această valoare în timpul alocat sunt considerați extrem de rapizi în gândire și cu un nivel ridicat de inteligență logică.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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