Angela Rusu și-a făcut 3 operații estetice într-o singură zi! Ireal cum arată acum

Angela Rusu a luat o decizie radicală și a dispărut câteva zile din România pentru o transformare care i-a schimbat complet trupul. Artista a ajuns în Turcia, unde a intrat direct în sala de operație și a ieșit după o intervenție-maraton care i-a remodelat silueta din cap până în picioare.

Totul a venit după o perioadă în care cântăreața a dus o luptă grea cu propriul corp. Deși reușise să scape de peste 30 de kilograme în urma operației de gastric sleeve, oglinda continua să-i amintească zilnic de urmele lăsate de slăbirea spectaculoasă. Excesul de piele îi afecta încrederea în sine, iar artista a decis că este momentul să schimbe definitiv lucrurile.

Angela Rusu a trecut prin 3 operații într-o singură zi

Fără să stea prea mult pe gânduri, Angela Rusu a plecat singură în Turcia și a acceptat o provocare pe care puține persoane ar avea curajul să o înfrunte. Medicii au operat-o ore în șir, iar artista a trecut prin trei intervenții estetice într-o singură operație, urmate de nouă zile petrecute în spital.

„Am fost în Turcia și am avut o operație estetică mare: abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar într-o singură operație. S-a putut și am ales această metodă. Eu am postat, am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo. (…)”, a declarat Angela Rusu, la Antena Stars.

Rezultatul a făcut-o să uite de toate momentele grele prin care a trecut. Artista a spus că, după ani în care s-a privit cu dezamăgire în oglindă, astăzi se simte complet schimbată și are din nou curaj să se admire.

„Sunt foarte bine, am mult mai multă încredere în mine. Mi-am dorit foarte mult să arăt în felul în care arăt, pentru că am ajuns la 63 de kilograme. Am avut aproape 100 când am hotărât să fac operația de gastric sleeve. M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume. Putea să zică oricine orice, nu ai cum. Acum am încredere în mine, mă văd eu cum arăt. Ne admirăm pe noi în primul rând.”, a spus ea.

„Am stat 9 zile în spital”

Dincolo de transformarea spectaculoasă, un detaliu i-a surprins pe mulți. Angela Rusu a ales să treacă singură prin una dintre cele mai dificile experiențe din viața ei. Fără familie, fără prieteni și fără soț alături, artista a înfruntat intervenția și recuperarea doar cu propria putere.

„Eu sunt o fire foarte puternică, nu sunt genul de persoană care să zac la pat. Eu am fost singură în Turcia, nu a venit Marius cu mine, nu a venit nimeni, am fost singură în rezervă, am stat 9 zile în spital”, a mai spus artista.

Drumul până aici nu a fost deloc ușor. În ultimii ani, Angela Rusu a trecut prin probleme medicale serioase, inclusiv o intervenție complicată la rinichi, iar lupta cu kilogramele în plus a fost una dintre cele mai mari provocări ale vieții sale. Tocmai de aceea, transformarea de astăzi are pentru ea o însemnătate mult mai profundă decât simpla schimbare de imagine.

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