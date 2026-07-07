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Angela Rusu, de urgență la poliție! Copiii ei au fost amenințați: „Am plâns. Nu se poate așa ceva!”

De: Emanuela Cristescu 07/07/2026 | 19:59
Angela Rusu, de urgență la poliție! Copiii ei au fost amenințați: „Am plâns. Nu se poate așa ceva!”
Angela Rusu a ajuns la poliție! Copiii ei sunt în pericol: „Am plâns, nu se poate așa ceva”
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Angela Rusu (51 de ani) trece prin unul dintre cele mai grele momente din viața sa. Artista a luat o decizie radicală după ce a descoperit un mesaj șocant primit în mediul online, în care o femeie le-ar fi dorit răul copiilor ei. Cântăreața a spus că, de-a lungul timpului, a fost ținta numeroaselor atacuri și comentarii răutăcioase, însă de această dată situația a depășit orice limită. Revoltată și cu lacrimi în ochi, vedeta a decis să apeleze la oamenii legii.

Totul s-ar fi petrecut după ce Angela Rusu și-a verificat mesajele primite pe rețelele sociale. Printre numeroasele comentarii, unul a făcut-o să înghețe. Potrivit artistei, mesajul făcea referire la copiii ei, iar conținutul l-a considerat atât de grav încât nu a mai stat pe gânduri.

Angela Rusu a ajuns la poliție!

După ce a discutat cu soțul său, cei doi au hotărât că singura soluție este să depună o plângere la Poliție și să lase autoritățile să stabilească exact ce s-a întâmplat.

„M-am trezit de dimineață, am citit mesajele, ca de obicei, într-adevăr, recunosc că primesc și mesaje, cum de altfel, primește toată lumea, mesaje urâte sau hate. Pot să trec peste price mesaj și orice jignire, dar până la copiii mei. Sincer, pe moment, am vorbit cu soțul meu și ne-am zis ce să facem, cum să reacționăm. Am vorbit între timp și la poliție, pentru o plângere. Eu ajung în seara asta din Germania, iar mâine voi merge și la poliție să dau o declarație și să reclam acest mesaj și pe această doamnă”, a declarat Angela Rusu la TV.

Angela Rusu a ajuns la poliție! Copiii ei sunt în pericol: „Am plâns, nu se poate așa ceva”
Angela Rusu a ajuns la poliție! Copiii ei sunt în pericol: „Am plâns, nu se poate așa ceva”

Artista a spus că este obișnuită cu valul de critici care vine odată cu statutul de persoană publică și că, în mod normal, nu le acordă prea multă atenție. Însă în momentul în care au fost implicați copiii ei, totul s-a schimbat.

Artista a izbucnit în lacrimi

Vedeta a mărturisit că a izbucnit în plâns imediat după ce a citit mesajul și că emoțiile au copleșit-o complet. Cântăreața a spus că nici măcar acum nu îi este ușor să vorbească despre cele întâmplate și că nu poate înțelege cum cineva poate ajunge să amenințe niște copii.

„Eu citind mesajele, și acum am emoții și îmi vine să plâng. Crede-mă că am plâns, nu se poate așa ceva, adică să ajungi să vorbești de copiii mei, nu accept așa ceva. Și cred că nimeni din lumea aceasta nu ar accepta, indiferent de cât de importantă ești, ca persoană publică”, a mai spus cântăreața.

Hotărâtă să nu lase lucrurile așa, Angela Rusu a anunțat că va merge în fața autorităților și că va face reclamație. Artista speră ca situația să fie lămurită cât mai repede și consideră că astfel de gesturi nu ar trebui tolerate, mai ales atunci când în mijloc sunt implicați copiii.

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