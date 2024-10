„Operația a durat 4 ore. Luam 10 antidepresive pe zi!” Drama prin care a trecut Angela Rusu

Angela Rusu s-a confruntat cu probleme de sănătate foarte serioase. Recent, artista și-a făcut curaj să își deschidă sufletul în fața publicului și a povestit drama prin care a trecut. Cântăreața a fost supusă unei intervenții chirurgicale în urma căreia i-a fost scoasă o tumoră de la rinichi. În același timp, a dus o luptă cu depresia.

În primăvara anului 2021, Angela Rusu a devenit mamă pentru a treia oară și s-a confruntat cu depresia postnatală. Nu a putut să o gestioneze singură și a cerut ajutorul psihiatrului. Medicul i-a prescris un tratament, iar artista ajunsese să ia chiar 10 pastile pe zi. Însă, problemele de sănătate nu s-au oprit aici.

În timp ce se lupta cu depresia postnatală, Angela Rusu a descoperit că are o tumoră la rinichiul drept. Artista a fost supusă unei operații care a durat patru ore. Din fericire, tumora a fost una benignă. Așadar, cântăreața nu a avut nevoie de chimioterapie sau radioterapie, iar acum este în afara pericolului.

Angela Rusu și-a făcut curaj și a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Medicii au avertizat-o că tratamentul prescris în urma depresiei post natale îi afectează rinichii și i-au recomandat să renunțe la ele.

„Am fost operată, am avut o intervenție chirurgicală. Am avut o tumoare la rinichiul drept. Mi-au extirpat tumoarea. Era benignă. Deci nu a fost vorba de cancer sau să fac chimioterapie, nimic. Am făcut o postare, pentru că am avut o operație destul de mare, a fost o operație de patru ore. Am fost la o clinică privată din Cluj.

Eu, acum, pentru că am probleme la rinichiul drept, e foarte sensibil și trebuie să am mare grijă, căci am făcut un tratament pentru depresie. Asta am spus-o și la televizor, știa lumea că am avut și o depresie postnatală.

După operație, profesorul mi-a spus, că luam zece pastile antidepresive pe zi, că trebuie să scap de antidepresive. Cantitatea asta, îți dai seama, că funcționam și mă duceam la evenimente. Și iar intram în bula aia. Mi-a zis medicul că trebuie să scap de medicamente pentru că nu sunt bune pentru rinichi”, a povestit Angela Rusu pentru Fanatik.