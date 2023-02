Angela Rusu are parte de tensiuni în căsnicie. Care este, de fapt, motivul discuțiilor dintre ea și soțul său

Căsnicia Angelei Rusu nu este doar lapte și miere. După ce cântăreața a decis să își pună un balon gastric pentru a scăpa de kilogramele în plus, relația cu soțul s-a cam deteriorat. Interpreta susține că bărbatul nu a fost de acord cu metoda pe care ea a ales-o pentru a slăbi.

Soțul Angelei Rusu nu suportă ideea că artista și-a pus balon gastric

Soțul Angelei Rusu este de părere că există și alte modalități prin care poți da jos kilogramele și nu i-a fost deloc pe plac decizia pe care soția lui a luat-o. Din acest motiv, între cei doi au apărut tot felul de tensiuni. Invitați într-o emisiune Tv, Angela Rusu și Marius, partenerul ei, au vorbit deschis despre problemele de cuplu cu care se confruntă în ultima vreme.

„A fost supărat, dar decizia mi-a aparținut mie, pentru că eu trebuie să mă simt bine în pielea mea. Am avut multe kilograme în plus si nu mă mai simțeam bine . Am fost programată inițial pentru o operație de micșorare de stomac. Slăbisem în urma cu câțiva ani 27 de kg, după o dietă. Marius de asta nu era de acord cu operația, pentru că știa că pot să scap de kilograme și cu dietă, eu simțeam că nu mai pot.

Am vorbit cu o prietenă si am găsit opțiunea de a pune acest balon gastric. Este o pastilă pe care o înghiți și se face un balon de 500 de ml care îți micșorează stomacul și nu mai ai poftă de mâncare. Se elimină după 4 luni de zile și nu ar trebui să existe complicații, asta dacă urmezi sfatul medicilor”, a declarat Angela Rusu la Pro Tv.

Bărbatul își face griji în privința stării de sănătate a soției

Marius contestă ferm decizia soției sale ca metodă de slăbit și susține în continuare că ar fi putut să scape de kilogramele nedorite și fără balonul gastric sau orice altă intervenție de acest gen.

„Ea putea sa slăbească și fără acest balon, a mai putut și în trecut. era o chestiune mentală, norocul a fost că i-a spus prietena de balon, altfel făcea operația și era și mai slabă. toate au niște reacții adverse și mie nu îmi plac aceste reacții adverse, m-am interesat”, a susținut Marius, soțul Angelei Rusu.

Bărbatul spune că își face griji în privința faptului că pot apărea probleme sau reacții adverse, cu atât mai mult cu cât înainte de Crăciun, cântăreața a avut și două momente în care a leșinat.

„Prima dată am leșinat când a fost finala la meciul Argentina-Franța. Am avut emoții foarte mari, sunt foarte mare microbistă. A fost un meci spectaculos și la ora 8 când s-a terminat am mers la baie și am leșinat. El s-a speriat, nu știa ce se întâmplă. Nu știu ce făceam dacă eram singură acasă. Pe 23 seara trebuia să plecăm la Poiana Brașov și am leșinat iar”, a povestit artista.

Cei doi fac terapie de cuplu din cauza tensiunilor dintre ei

Din cauza tuturor tensiunilor existente între cei doi, Angela Rusu și soțul ei spun că au apelat la un specialist pentru a face câteva ședințe de terapie de cuplu, atât împreună cât și separat.

„Terapia ne ajută. Anul 2022 a fost dificil, am avut multe dispute. Nu cădeam de acord pe anumite probleme din familie, anumite discuții, eu eram de o părere, el era de altă părere”, a mai adăugat Angela Rusu.