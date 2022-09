Angela Rusu a fost la un pas de a paraliza! Artista a primit un tratament greșit din partea medicilor: „Mi-au atacat creierul”

Angela Rusu a trecut, recent, prin clipe de groază. Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, artista nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. Bruneta a povestit că a fost la un pas de a paraliza, după ce a primit un diagnostic eronat din partea medicilor. Asfel, a luat un tratament greșit, până când și-a refăcut toate analizele.

Angela Rusu a susținut câteva concerte în America, iar din cauza oboselii pe care a acumulat-o a ajuns la spital. Acolo, medicii i-au administrat un tratament greșit, însă artista nu a știut acest lucru.

Interpreta de muzică populară a mers ulterior în Turcia pentru alte investigații, iar acolo doctorii au întrerupt tratamentul. Medicamentele prescrise i-au afectat funcțiile creierului, iar artista risca să ajungă într-un scaun cu rotile.

„Din cauza oboselii, a epuizării eu am făcut o sincopă. Am leșinat în aeroport, eram în Sacramento. Mă aflam în turneu. Pur și simplu, corpul meu a cedat. Marius a trebuit să vină după mine în America, pentru că nu am mai putut să vin singură acasă. (…) În America mi s-a pus un diagnostic foarte grav. Nu a fost corect. Am fost în Turcia până la urmă. Acolo am făcut toate investigațiile și nu s-a adeverit. Am luat medicamentele care mi s-au prescris și eram ca semi-paralizată. Când am ajuns în Turcia, medicul mi-a spus: dacă continuam să iau acele medicamente încă două luni ajungeam în scaun cu rotile, irecuperabilă.

Vreau să spun pe această cale oamenilor, dacă li se pune un diagnostic grav să ceară și a doua, a treia opinie. (…) Eu eram foarte grav, medicamentele mi-au atacat creierul”, a povestit cântăreața la PRO TV.

Angela Rusu a avut parte de sprijinul soțului în cele mai grele momente

Angela Rusu a avut parte de sprijinul soțului său care i-a fost alături necondiționat. Marius a fost cel care a încurajat-o pe artistă și i-a dat încrederea necesară să treacă peste momentele grele.

„A zis că nu mă părăsește, chiar dacă aș fi într-un scaun cu rotile. (…) Să știți că foarte mulți artiști iau multe antidepresive, nu rezistă. Este un sacrificiu foarte mare. Fără medicamente nu ai cum să reziști”, a mai spus cântăreața.