Angela Rusu s-a confruntat cu depresia postnatală! Artista a povestit prin ce momente dificile a trecut

Angela Rusu a devenit mamă pentru a treia oară, la două săptămâni de când fiica sa a născut pentru prima data. Artista trăieşte una dintre cele mai frumoase perioade din viaţa sa, însă a dezvăluit recent că s-a confruntat cu depresia postnatală.

Solista de muzică populară a născut la 47 de ani o fetiță sănătoasă. După ce lucrurile s-au mai liniştit în viaţa sa, artista a acceptat invitaţia la emisiunea ‘Teo Show’, acolo unde a mers însoţită de partenerul său.

Interpreta a povestit că viaţa i s-a schimbat complet, ba mai mult a trecut și prin depresiea postnatală.

Artista a povestit prin ce momente dificile a trecut

„Este greu, dar este frumos. Avem un copil superb, tot ce ne-am dorit. Eu am făcut o depresie postnatală urâtă. După ce am născut mi s-a părut totul un dezastru. A fost bine în spital, dar când am ajuns acasă, s-a schimbat totul.

Am început să mă panichez. Mi s-a resetat memoria. Nu mai știam ce am făcut cu fetele mele. Nu am putut să spăl copilul. Am sunat-o pe fiica mea să-mi dea detalii. A fost greu. Au trecut șase săptămâni până când mi-am revenit. Plângeam în fiecare zi. Nu știam ce mă fac cu copila. După ce a venit soacra mea, m-am mai relaxat. Eram într-o stare foarte urâtă”, a declarat Angela Rusu, în direct, la tv.

Angela Rusu, investiţie de sute de mii de euro

Pentru că i s-a mărit familia, vedeta a cumpărat un apartament pe două etaje anul trecut şi a reuşit să îl şi mobileze. Camera fetiţei e gata, iar acum nu îi mai rămâne decât să se bucure de această perioadă unică în viaţa fiecărei femei.

„Este cea mai mare minune pe care o aşteptăm de ani de zile. Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera”, povestea artista la acel moment.

Sursă foto: Instagram