Cum să faci reţeta lui Sorin Bontea de pască, fără aluat? Secretul pentru un desert delicios

Cu Paștele aproape de colț, este timpul să începeți să pregătiți preparatele pentru masa festivă. Sorin Bontea a dezvăluit rețeta lui pentru pasca fără aluat. Iată cum se prepară!

Chef Sorin Bontea dezvăluie secretul unei delicioase pască fără aluat, un desert adorat de români în timpul Sărbătorilor Pascale. Pas cu pas, bucătarul ne ghidează în prepararea acestei delicatese, oferindu-ne o alternativă inedită și savuroasă.

Citește și: PROGRAMUL LIDL DE PAŞTE! CÂND VOR FI ÎNCHISE SUPERMARKETURILE

„Am aici o pască fără aluat sau puteți să îi spuneți și cheescake românesc. Pentru această rețetă, am nevoie ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Nu este o rețetă complicată”, a spus Sorin Bontea într-un clip video postat pe canalul său de YouTube.

Chef Sorin Bontea împărtășește o rețetă rapidă și ușoară de pască fără aluat. Se pare că prepararea ei nu durează decât zece minute! După ce vă asigurați că aveți toate ingredientele pregătite, trebuie să turnați amestecul rezultat într-o tavă rotundă de copt.

Iată ce ingrediente ai nevoie pentru a pregăti o pască fără aluat:

Potrivit lui Sorin Bontea, pasca se coace în jur de o oră, dar acest timp poate varia în funcție de cuptorul fiecăruia. După ce scoateți pasca din cuptor, este important să o lăsați să se răcească timp de cel puțin o oră înainte de a o tăia. Puteți servi pasca simplă sau o puteți împodobi cu zahăr pudră și fructe proaspete pentru un plus de savoare.

„Eu am o formă pe care am tapetat-o cu unt, zahăr și făină. Punem totul în formă și e gata, o bag la cuptor la 160 de grade, timp de o oră. După 60 de minute, așa arată pasca, am lăsat-o să se răcească și merge tăiată”, a mai spus el.