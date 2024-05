Omul din spatele “iUmor” a făcut show ca la Antena 1! Fiul îi calcă pe urme lui Andreas Petrescu și… A pus-o în dificultate pe fosta soție a lui Valeriu Lazarov

Andreas Petrescu este, fără dubiu, unul dintre pilonii show-ului “iUmor”, etalon de audiență pe segmentul de difuzare. De profesie actor și scenarist, invitatul emisiunii CANCAN EXCLUSIV a relatat cu umor detalii neștiute din culisele proiectului de la Antena 1. Mai mult, Andreas Petrescu a povestit cu zâmbetul pe buze cum a ajuns să fie concediat din majoritatea proiectelor la care a pus umărul. Surpriza cea mai mare a venit din partea lui Dan Negru care l-a consolat pe actor după ruperea contractului cu TVR.

Ani mai târziu, Andreas Petrescu și-a găsit echilibrul, atât profesionat, cât și emoțional. Fiul pe care îl are cu Augusta Lazarov îi calcă pe urme, punând dificultăți mamei cu întrebările sale! Pentru a afla despre ce este vorba, urmăriți emisiunea integrală CANCAN EXCLUSIV, cu Andreas Petrescu!

Andreas Petrescu face mărturisiri sincere despre căsnicia cu Augusta Lazarov: „Nu m-aș fi însurat și ea știe asta!”

CANCAN EXCLUSIV: Nu ați dori să sărbătoriți 10 ani de mariaj la Power Couple?

Andreas Petrescu: Tu știi cum sunt eu cu nevastă-mea? E o nebunie, eu o ador! Nu m-aș fi însurat și ea știe asta. Mie mi se părea că e o nenorocire căsătoria pentru mine, n-aveam treabă, nu voiam să mă mai însor niciodată, nu voiam să aud de chestia asta.

CANCAN EXCLUSIV: Ai mai avut vreo tentativă?



Andreas Petrescu: Am fost însurat pe la 21 de ani, am fost însurat un an și jumătate, eram student în anul trei, când m-am însurat. S-a terminat, n-a fost rău, a fost bine cât a fost, s-a terminat.

CANCAN EXCLUSIV: Și ea tot actriță?

Andreas Petrescu: Nu mai știu, a fost acum 25 de ani. Dar nu m-aș fi însurat deloc, pentru că îmi era teamă că în clipa în care te însori, dispare libertatea, mi-era frică de chestia asta. Și am întâlnit omul ăsta, cu care pot să zic orice, pot să fac orice glumă în casă, orice fel de glumă. La mine în casă nu există corectitudine politică, pentru că ea știe că o iubesc. Ea știe că o respect și niciodată n-are senzația că vorbesc despre ea înjositor. Noi râdem despre orice, putem face glume despre absolut orice. De aia vreau cu ea la Power Couple, la Asia Express, i-am zis «hai, să punem la încercare treaba asta», că e atât de solidă treaba dintre noi, încât eu sunt foarte fericit că se întâmplă așa. Înainte mă duceam mult în turnee, acum nu prea mai fac turnee, pentru că îmi place acasă.

Mariajul soției cu Valeriu Lazarov, analizat cu transparență de Andreas Petrescu: „Nu m-a luat ca pe o comparație, sunt două lumi diferite, două căsnicii diferite!”

CANCAN EXCLUSIV: N-a fost niciodată o presiune pentru tine că doamna a mai fost căsătorită cu un domn celebru înainte?

Andreas Petrescu: Absolut deloc. Hai să-ți explic! În primul rând, domnul acela era un geniu, probabil ultimul geniu din televiziune, un om care chiar a avut în minte o lume fabuloasă. Doi la mână, a fost măritată cu el înainte să mă cunoască pe mine. Nu am nicio treabă cu trecutul oamenilor. Pentru mine, cine ești din secunda în care mă cunoști, e tot ce mă interesează. Iar trecutul tău te-a făcut să fii cine ești astăzi, ceea ce e o chestie foarte mișto. N-am absolut nicio problemă, de nicio culoare.

CANCAN EXCLUSIV: Dar nu ai simțit o presiune, că domnul totuși a fost foarte tare?!

Andreas Petrescu: Nicio secundă n-am avut presiuni de genul ăsta. Nu m-a luat ca pe o comparație, sunt două lumi diferite, două căsnicii diferite, după cum îți spuneam. S-a terminat, s-a vindecat și la niște ani m-a cunoscut pe mine, niște ani de stat singură, vreo patru sau cinci. Muncea foarte mult, de la 8 dimineața până la 11-12 noaptea.

Fiul Luca îi calcă pe urme comediantului. A pus-o în dificultate pe mama sa, cu întrebările directe: „L-ai iubit mai mult decât pe tati?”

CANCAN EXCLUSIV: Și acum se mai întâmplă asta, să munciți fără a avea timp de copil sau de familie?

Andreas Petrescu: Ea are foarte mult timp acum, are un job care îi permite să aibă timp de Luca. Și eu am timp, lucrăm de acasă, joc la teatru seara și scriu de acasă. Ne petrecem mult timp cu Luca și vorbim foarte mult cu el. Noi trei avem o relație specială. Îi zic tot ce vrea să afle, n-avem limite, inclusiv faptul că a mai fost căsătorită. A întrebat zilele trecute Luca «tu ai mai fost căsătorită?!». A aflat și el și a zis «OK, l-ai iubit?». Ea a zis «DA!», «mai mult decât pe tati?!». Și ea a zis «nu se poate judeca așa, sunt lucruri diferite, acel om nici măcar nu mai există, dar l-am iubit și acum îl iubesc pe tati și pe tine, voi sunteți lumea mea și vă iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine».

Luca voia să știe, dar nu există niciun secret, el trebuie să facă parte din lumea asta. Nu avem niciun fel de secrete, nici între noi doi. Dacă mai am vreo fantezie, i-o spun, dacă sunt lucruri pe care nu le-am trăit. I-am zis «uite care e treaba, eu nu te-am luat de nevastă pentru trei ani, eu mi-am luat un partener la drum. Și atunci, în ideea că o să fie cum îi zic eu, pentru mereu, trebuie să știi că eu fac și niște sacrificii, pentru că mai aveam de bifat niște lucruri pe care vreau să știi că nu le voi bifa niciodată». Noi avem chestia aia de ipocrizie, am văzut o chestie într-o piesă de teatru «tu m-ai înșela vreodată?», și zice «nu», «păi de ce nu, dacă pentru tine sexul e o chestie liberă și nu ți se pare o chestie importantă», «nu te-am înșelat, pentru că nu vreau să te mint». Aia e trădarea adevărată!

