Câți bani a reușit să facă Dani Mocanu din TikTok în doar câteva luni! ANAF-ul a intrat pe fir și i-a luat tot: „Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori

Platforma TikTok a devenit o sursă de venit pentru mulți artiști din România. După sumele amețitoare pe care Nicolae Guță le-a făcut în cadrul live-urilor sale, un alt manelist uimește cu câștigurile pe care le-a încasat. Dani Mocanu a dezvăluit câți bani a făcut din TikTok, iar suma este surprinzătoare. Însă, artistul a plătit scump succesul din mediul online, căci ANAF-ul a intrat pe fir.

În urmă cu ceva timp, în perioada în care era arestat la domiciliu, Dani Mocanu și-a făcut apariția pe TikTok. La acea vreme, în doar cinci minute a făcut 3.000 de dolari, fapt ce l-a motivat și s-a pus pe treabă. Manelistul a ajuns să câștige sume cu multe zerouri, însă acest lucru a atras și atenția ANAF-ului.

Așa cum spuneam, Dani Mocanu și-a început activitatea pe TikTok în perioada în care se afla în arest la domiciliu. Deși nu simpatiza platforma, acesta și-a făcut cont pentru a-și omorâ timpul liber și pentru a sta mai aproape de fanii săi, iar câștigurile au început și ele să apară imediat.

„M-a ajutat foarte mult TikTok-ul, mai ales în perioada în care am fost arestat la domiciliu. Eu urăsc TikTok-ul, am făcut și o melodie prin care îmi arătam ura față de tot ce se întâmplă acolo, dar m-a ajutat foarte mult în perioada în care am fost în arest la domiciliu.

De asemenea, manelistul nu s-a sfiit să dezvăluie sumele pe care le-a câștigat din TikTok. La prima încercare a făcut în doar cinci minute 3.000 de dolari, fapt ce l-a ambiționat și l-a făcut să dea drumul la live-uri.

Astfel, în doar câteva luni, Dani Mocanu spune că a reușit să facă 600.000 de dolari din TikTok. Manelistul a fost bucuros de câștiguri, însă sumele mari au atras atenția ANAF-ului, care a intrat pe fir. Acum, artistul spune că el a fost prima „victimă” a instituției, iar multe capete de pe TikTok ar urma să cadă.

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni.

Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare .S-au făcut bani. Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari în aproximativ 9-10 luni. Atenție, nu stăteam non stop. Intram de regulă după ora 23:00”, a mai mărturisit Dani Mocanu.