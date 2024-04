Dani Mocanu rupe tăcerea, după ce a scăpat de arest! Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care a fost acuzat de tentativă de omor

În august 2022, Dani Mocanu și fratele său mai mare au fost implicați într-un scandal, într-o benzinărie din Pitești. Ca urmare a faptelor sale, Dani Mocanu a fost arestat la domiciliu, iar fratele său, Nando, a ajuns după gratii pentru câteva luni. Acum, manelistul vorbește pentru prima dată în libertate, după ridicarea arestului de un an și patru luni.

Dani Mocanu vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pentru prima dată de când este, din nou, liber. Manelistul ne-a acordat primul interviu, după ridicarea arestului, în care își analizează palmaresul dosarelor penale și vorbește pentru prima dată despre iubita și fetițele sale. În plus, cântărețul discută și despre clipul în care apare alături de o domnișoară în duș, într-o ipostază demnă de filmele pentru adulți. Știm că l-ați văzut deja, așa că merită să ascultați explicațiile artistului. Interviul integral va putea fi urmărit pe 16 aprilie, ora 21:00, pe Youtube. Până atunci însă, vă oferim un mic teaser, în care artistul explică necenzurat despre seara în care a fost implicat în scandalul din benzinărie, alături de fratele său.

”Realitate este una simplă. M-am dus în benzinăria respectivă să aplanez o ceartă pe care fratele meu mai mic o avea cu acești indivizi, care se consideră victime acum, si a izbucnit un scandal. Nu mai știam pe care să țin. Nici pe ală, nici pe ală, că toți au început să se bată. Se vede clar pe cameră că eu încercam să-i despart, dar asta este situația. Apoi, eu, fratele meu și întregul meu staff am plecat în Italia, am avut un concert ziua următoare. Când am auzit că Poliția ne-a căutat acasă, ne-am prezentat de bunăvoie. Am fost sunați și de cei de la Parchet și ne-am prezentat de bunăvoie”, explică artistul.

După ce s-au prezentat de bunăvoie și nesiliți de nimeni la Poliție, după cum susține manelistul, artistul și fratele său, Nando, și-au primit și pedepsele.

”Am fost reținuți 24 de ore, după 24 de ore, eu am fost plasat sub arest la domiciliu, iar fratelui meu, din păcate, i-a fost prelungit mandatul de arestare. A stat închis 9 luni, apoi a fost și el plasat în arest la domiciliu. În momentul de față, fratele meu se află sub control judiciar cu limită teritorială. Nu este pentru prima dată când fratele meu este închis, a mai fost o mică greșeală în străinătate, n-a fost el de vină, dar în sfârșit. A fost greu cât a fost închis acum. Trebuie să fii bărbat și recunoști că ai suferit! Și bărbații suferă, și bărbații plâng! A fost greu, cred că oricine ar plânge pentru fratele lui atunci când se află într-o situație un pic mai dificilă”, recunoaște Dani Mocanu.

Chiar dacă acum manelistul este din nou liber și se poate bucura de cariera sa artistică, pericolul încă plutește deasupra lui precum un nor negru, căci încadrarea este, în continuare, aceeași. Și foarte gravă! Din clipă în clipă, așadar, lucrurile pot lua o întorsătură nefericită pentru Dani Mocanu.

”Acuzația este una dură: tentativă de omor. Poate te întrebi de ce râd când spun acuzația, însă, din punctul meu de vedere, este de râs! Sunt singurul inculpat care nici măcar nu am băgat degetul în ochi niciuneia dintre acele presupuse victime! Totuși, acuzația este de tentativă de omor. Explicația acestei acuzații este una simplă: sunt Dani Mocanu și Dani Mocanu trebuie să fie de vină în absolut tot ce se întâmplă, indiferent cât de mic sau de mare este incidentul. Să-ți spun cine vrea să ma scoată țap ispășitor ar însemna să deranjez și mai multă lume decât am deranjat până în momentul de față. Prefer să evit să spun. Cert este că nu prea sunt înghițit nici de autorități. Cam asta este situația, din păcate!”, a declarat Dani Mocanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Deși nu a putut părăsi domiciliul din Pitești timp de un an și patru luni, Dani Mocanu a scos, totuși, nenumărate videoclipuri, filmate în propriul garaj. Chiar și între patru pereți, fără concerte și posibilitatea de a se deplasa prin țară, influența lui a rămas aceeași. S-a menținut astfel în trending-ul românesc, chiar și departe de fanii lui. Departe doar fizic vorbind, căci cântărețul a reușit să rămână aproape zilnic în contact cu fanii, prin intermediul live-urilor de pe Tik Tok. Acum, artistul face ravagii și în trending-ul de pe Tik Tok.

”A fost o perioadă grea, nu pot să spun că a fost ușoară. Nu mă pot plânge însă să spun că a fost o perioadă foarte, foarte grea, pentru că am avut alături familia, copilașii mei, studioul”, concluzionează artistul.

Cine este iubita ”provizorie” de pe Tik Tok, după cum chiar el o numește, dar și cum își educă cele trei fetițe aflați pe 16 aprilie, ora 21:00, pe canalul nostru oficial de Youtube!

