Câte clase și ce studii are Dani Mocanu, de fapt. Manelistul a spus-o fără ocolișuri: ”Nu te ajută cu nimic”

De când a debutat pe piața muzicală din România, Dani Mocanu s-a făcut remarcat prin modul diferit în care își abordează cariera și în care se expune în fața publicului, cu bune și rele. Deși unele versuri ale melodiilor sale au avut un impact negativ asupra imaginii sale de cântăreț -în anul 2019 a fost acuzat că instigă la ură împotriva femeilor – acesta pare să nu se sfiască de nimic. În aceeași notă, manelistul a vorbit fără ocolișuri despre studiile pe care le are, chiar dacă acestea nu îi fac neapărat cinste. Cât clase are Dani Monacu, de fapt?

În urmă cu ceva timp, Dani Mocanu nu s-a rușinat să-și facă publică povestea de viață. Manelistul s-a născut în comuna Bradu, județul Argeș. A urmat cursurile Colegiului Național ”Ion C.Brătianu” din Pitești și provine dintr-o familie simplă, modestă, fără prea multe posibilități financiare. Înainte de a debuta în industria muzicală, Dani Mocanu a jucat fotbal – la echipa de juniori a FC Argeș Pitești și la echipa de juniori a FCSB.

Câte clase are Dani Mocanu, de fapt

Dani Mocanu nu a fost un elev model, ci unul mediocru. A absolvit doar 9 clase, însă crede acest aspect nu l-a împiedicat să ajungă acolo unde și-a dorit. Cea care l-a îndrumat către cariera muzicală a fost chiar profesoara lui de muzică – a început prin a face parte din corul școlii. Manelistul a subliniat faptul că succesul său în industria muzicală se datorează pasiunii sale pentru ceea ce face, dar și orelor petrecute în studioul de înregistrări.

”Eu am 9 clase! Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață! Deci, nu te ajută cu nimic. Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal”, spunea manelistul în urmă cu ceva timp.

Odată cu debutul său muzical în România, Dani Mocanu a reușit să-și atragă antipatia multora – mai ales din cauza limbajului dur folosit în piesele sale, dar și al mesajelor pe care acesta le-a transmis publicului. Chiar și în aceste condiții, majoritatea pieselor sale s-au bucurat de un succes uriaș. Manelistul susține că la mijloc ar fi vorba, de fapt, despre o strategie de marketing.

„E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximativ jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending”, declara manelistul, într-un interviu mai vechi.