Nu ai mai văzut-o așa până acum! Delia s-a fotografiat într-un costum de baie prin care se observă TOT

Cunoscută pentru aparițiile nonconformiste, Delia a ”lovit din nou”! Jurata iUmor a pus pe jar imaginația fanilor cu o imagine incendiară. Artista s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul, prin care s-a văzut tot. În comentarii, internauții s-au luat la ceartă. În timp unii au lăudat-o pentru curaj, alții au considerat poza indecentă și au pus-o la zid.

Delia a demonstrat mereu că nu îi pasă de gura lumii și că trăiește viața exact așa cum vrea ea. La cei 42 de ani săi, vedeta de la Antena 1 are un corp de invidiat pe care îl menține cu foarte mult sport. Așadar, ea nu se ferește să se afișeze în ipostaze sexy.

Delia a enunțat la inhibiții și la… haine. Celebra artistă s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul prin care s-a văzut tot. Proaspăt ieșită din piscina, cu pielea udă, cântăreața nu a mai ținut cont că i se observă nurii sau că, în partea de jos, este aproape dezbrăcată.

Aparițiile excentrice ale Deliei nu mai sunt pentru nimeni un secret. Jurata de la iUmor a purtat și o cagulă cu coarne. Accesoriul vestimentar i-a adus, de nenumărate ori, o mulțime de critici. Totuși, în ceea ce privește această postare, câțiva internauți au avut cuvinte de laudă la adresa ei. Mai mult decât atât, le-au răspuns acid celor care au pus-o la zis.

În timp ce unii au lăudat-o pe Delia, atât pentru felul în care arată, cât și pentru curajul de a se expune într-o astfel de ipostază, alții au ales să o critice. În secțiunea de comentarii a postării făcute de artistă, au apărut mai multe reacții acide la adresa ei.

„O femeie cinstită nu se dezbracă s-o vadă toată lumea. Părerea mea.”/ „Parcă nu ești tu Delia. În ultimul an, te-ai prea schimbat. Prea pari o clonă, nu mai este Delia pe care o adoram.”/ „Doamne ferește!”/ „Când ai bani și te plictisești”/ „Săraca de tine, te-a înnebunit bogăția. E jalnic.”/ „Dacă ar avea 20 de ani ar fi ok, dar așa cum se manifestă la vârsta ei… e un pic depășită.”, au fost câteva dintre reacțiile din mediul online.