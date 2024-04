Câți lei costă parfumul preferat al Deliei Matache. Mulți români nici nu îndrăznesc să viseze la așa ceva!

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din România și are numeroși fani. Aceștia sunt atenți la fiecare mișcare a vedetei și știu totul despre ea, inclusiv că este pasionată de haine și parfumuri. Vedeta are o colecției impresionantă de articole vestimentare inedite, însă marea sa pasiune rămân parfumurile. Cântăreața deține o colecție grandioasă, care se mărește de la zi la zi. Însă, care este și cât costă parfumul preferat al vedetei?

Încă din copilărie, Delia și-a descoperit pasiunea pentru miresmele frumoase, iar majoritatea banilor îi cheltuia pe tot felul de parfumuri. Însă, mama ei nu era de acord cu această pasiune și nu ezita să le arunce atunci când le găsea. Așa că imediat cum a fost independentă, cântăreața și-a dedicat mare parte din fonduri pasiunii sale, ajungând acum să dețină numeroase parfumuri. Din fiecare țară în care călătorește se întoarce cu câteva sticluțe noi și nu intenționează să se oprească.

(CITEȘTE ȘI: DELIA, PROBLEME DE SĂNĂTATE ÎNAINTE DE CONCERTUL DIN CHICAGO. ARTISTA ȘI-A ÎNGRIJORAT FANII: ”MĂ SPERIE!”)

Toată lumea știe că Delia este o împătimită a parfumurilor și nu ezită să testez tot felul de arome noi și inedite. De la cele mai ieftine, la cele mai scumpe brand-uri, artista le-a testat pe toate. Însă, unul dintre parfumurile pe care le iubește este Pomelo Riviera de Atelier des Ors. Aromele de grapefruit, iasomie și bergamot o dau pe spate pe vedetă și fac acest parfum să stea de mult timp în topul ei.

Ei bine, prețul unui astfel de parfum este unul destul de ridicat, cel puțin pentru un român cu un salariu mediu. Mai exact, o sticluță de 100 de ml de Pomelo Riviera de Atelier des Ors costă nici mai mult, nici mai puțin de 1025 de lei.

Acest parfum este unul deosebit, ce a fost lansat în anul 2019. Are note de vârf grapefruit, iasomie și bergamot, note de mijloc de floare de portocal, sare și trandafir, iar cea de bază de cedru. Parfumul este o alegere excelentă nu doar pentru femei, ci și pentru bărbați, căci este un parfum unisex.

Delia le vorbește adesea fanilor săi despre pasiunea sa pentru parfumuri, iar recent le-a dezvăluit de unde provine această „obsesie” a sa pentru miresmele frumoase. Se pare că faptul că mama ei nu o lăsa în copilărie să aibă parfumuri a rămas cu ea și a făcut-o ca acum să își cumpere aproape fiecare sticluță frumos mirositoare pe care o vede.

„Mi-am dat seama de ce sunt obsedată de parfumuri. Mi-am adus aminte când eram mică și mă trimitea mama la cumpărături să iau chestii de la piață: leuștean, pâine, sifon, păstram restul. Cu mai multe resturi păstrate, din mai multe serii de cumpărături, își cumpăra fata câte un parfum.

Asta se întâmpla pe la 13 ani și mama draga de ea, mi le arunca la gunoi, drept pedeapsă. Pentru că vezi Doamne, la vârsta aia nu era un semn bun ca eu să am parfum. Oricum nu era ok că gen luam banii și era cumva furt, opream banii de la rest. Apoi am început să le ascund. Mi-a găsit ascunzătoarea și mi le-a aruncat pentru a nu știu câta oară. Și așa m-am traumatizat și iubesc parfumurile azi”, declara Delia.