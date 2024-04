Delia, probleme de sănătate înainte de concertul din Chicago. Artista și-a îngrijorat fanii: ”Mă sperie!”

În urmă cu doar câteva zile, Delia și-a luat zborul către Statele Unite ale Americii. Jurata de la iUmor se află în plin turneu artistic și este foarte mândră de prima sa vizită în New York, Chicago și Montreal. Deși se aștepta ca vizita în țara tuturor posibilităților să decurgă fără evenimente nefericite, artista se confruntă cu anumite probleme de sănătate.

Delia a ajuns pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, acolo unde se află în turneu de promovare al celui mai recent album ”Flex”, lansat la finalul anului trecut. Jurata de la iUmor a susținut deja primele concerte în New York – pe 29 martie, la Chicago – pe 30 martie, urmând să ajungă la Montreal – pe data de 6 aprilie.

Citește și: CUM SE MENȚINE ÎN FORMĂ JURATUL DE LA IUMOR! AM ÎNTÂLNIT-O PE DELIA ÎN „CARTIERUL MILIONARILOR” ÎN TIMP CE… I-AM AFLAT SECRETUL!

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Delia

Recent, Delia s-a confesat comunității sale de pe o rețea de socializare și s-a plâns de anumite probleme de sănătate pe care le are de când a ajuns în America. Este vorba despre niște amețeli foarte ciudate, stări care o sperie mai ales în condițiile în care – pe toată perioada șederii în America – a avut grijă să se hidrateze corespunzător, să doarmă bine și să își completeze dieta alimentară cu suplimente.

Stările de amețeală nu sunt constante, de cele mai multe ori au loc din 5 în 5 minute, durează câteva secunde apoi dispar. În încercarea de a mai ameliora din simptome, jurata de la iUmor și-a cumpărat mai multe medicamente de la farmacie și un tensiometru – pentru a-și da seama dacă are fluctuații de tensiune în timpul amețelilor.

„De vreo două zile eu amețesc și nu se știe de ce. Am niște amețeli foarte ciudate, seamănă cu amețelile alea când te dai jos brusc din pat. Doar că eu le am pe tot parcursul zilei și durează câteva secunde și sunt o dată la cinci minute. Sunt bine, nu vă faceți griji. (…) Amețelile pe care le am durează două-trei secunde, sunt toată ziua, o dată la cinci minute și e ca un val de amețeală care pleacă din cap și nu pot să îmi explic ce e, n-am avut niciodată nicio amețeală. Eu n-am nimic niciodată, asta e faza care mă sperie. Jet lag la cinci zile după ce am ajuns în America? Dacă era jet lag, de ce n-am avut în primele zile? Și dorm bine, m-am hidratat bine, am luat B-uri, fier, am luat de toate. Amețelile astea le am de o zi jumate, sunt foarte ciudate, nu le înțeleg”; a spus Delia pe Instagram.

Făcând haz de necaz, Delia s-a amuzat pe seama amețelilor sale și s-a gândit la cele mai sumbre scenarii: ”E ca un val de amețeală care pleacă din cap. Nu pot să îmi explic ce e, nu am avut niciodată nicio amețeală. Mă gândesc că dacă am un vierme d-ăla-n cap cum vezi în documentare. A avut un băiat după ce a băut apă de nu știu unde sau a mâncat legume și nu le-a spălat. A avut un vierme în cap și într-o săptămână hap”, a concluzionat artista.