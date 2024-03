Cum se menține în formă juratul de la iUmor! Am întâlnit-o pe Delia în „cartierul milionarilor” în timp ce… I-am aflat secretul!

Delia demonstrează încă o dată că este una dintre cele mai relaxate și reale artiste de la noi. Cu toate că este în topuri de la vârsta adolescenței, iar alături de soțul ei, Răzvan, au construit un imperiu, Delia nu este nici pe departe o artistă fițoasă. Dimportivă, am putea spune. Pentru ea este mai important să se simtă bine, iar acest lucru o determină să fie și mai apropiată de publicul său. Iată cum a surprins-o CANCAN.RO în timp ce îmbina utilul cu plăcutul.

Iată cum se menține Delia în formă fără efort

Se spune că mersul pe jos face piciorul frumos, iar asta o știe foarte bine și Delia. Recent, artista a fost surprinsă de CANCAN.RO în timpul unei plimbări prin Primăverii, cartierul milionarilor. Îmbrăcată casual sport și super la modă, Delia nu putea trece neobservată. Atitudinea relaxată a ei se completează perfect cu ținuta formată dintr-un hanorac gri oversized, o pereche de blugi largi și o căciulă, tot în nuanțe de gri. Cântăreața a optat pentru încălțări sport și o borsetă pusă în stil poștaș. Așadar, echipată corespunzător pentru o plimbare, Delia a mers pe jos kilometri întregi, cu toate că, știm că și-ar permite oricând un șofer, în cazul în care nu-și dorește să conducă.

Delia, surprinsă în timp ce îmbina utilul cu plăcutul în cartierul milionarilor

Delia rupe asfaltul! Însă nu credeți că plimbarea a avut ca scop doar arderea câtorva calorii. Artista este un om ocupat care se împarte între emisiuni și concerte, așa că nu ne-am mirat că a ales să îmbine utilul cu plăcutul. Așadar, în timpul plimbării, Delia a dat și câteva mesaje vocale. Și-a mai rezolvat din treburi, s-a relaxat și a făcut și mișcare, ei asta da manevră bună!

Așa cum știm și cum s-a afișat de multe ori, Delia este o gurmandă, fără doar și poate. Artista nu se ferește să guste câte puțin din toate și nu are fițe deloc în privința mâncării. Însă, la cei 42 de ani ai săi, Delia se menține în formă și arată foarte bine. Are corpul tonifiat și abdomenul lucrat. Ei bine, totul se datorează sportului pe care artista îl practică deseori. Este adepta drumețiilor pe munte și, și în confortul casei sale face sport. Are bandă de alergat acasă, iar deseori a fost surprinsă în timp ce se plimba în oraș cu bicicleta.

