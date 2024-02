Boala severă cu care a fost diagnosticată Delia Matache. Are mari probleme din cauza ei

În urmă cu ceva timp, după o analiză ma atentă a propriilor trăiri, stări și gânduri, Delia Matache (42 de ani) a intuit care este afecțiunea de care suferă, diagnostic care a ajuns să îi afecteze viața și activitățile zilnice. Juratul de la iUmor a povestit calvarul prin care trece din cauza manifestărilor specifice sindromului, dar și cum fiecare zi din viața sa a devenit o provocare.

Delia Matache a făcut lumină în ceea ce privește stare ei de sănătate. Boala de care suferă artista îi afectează destul de mult activitățile zilnice, însă asta nu a împiedicat-o să privească și partea bună a situației. Este vorba despre ADHD sau tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție, boală care afectează copii înainte de împlinirea vârstei de 7 ani și este întâlnită într-o proporție destul de mică și la adulții.

Delia Matache suferă de ADHD

Deși sunt destul de rare cazurile în care Delia simte că ar putea avea ceva în comun cu participanții de la iUmor, recent, în timpul celei mai recente ediții a sezonului 16 – de la Antena 1, artista a empatizat cu unul dintre concurenți. Este vorba despre peruanul Mauricio Lombardi, în vârstă de 40 de ani, care și-a expus viața și a povestit cum a fost diagnosticat cu ADHD. Totodată, acela a fost și momentul în care a descoperit cp el și Delia suferă de aceeași boală.

”Sunt peruan. Cred că Peru și România sunt două țări foarte asemănătoare. Oamenii sunt foarte asemănători. Știu că mulți oameni suferă de asta (n.r ADHD) în România, am văzut cum conduceți (nr. râde)”. Am fost diagnosticat cu ADHD – Tulburare de deficit de atenție, a spus Mauricio Lombardi la Antena 1.

Asumată și fără jenă, Delia a reacționat: ”Da! Și eu am. Am și hârtiile de la medic. Am fost diagnosticată și îmi amintesc ziua la cabinetul medical”.

De altfel, în urmă cu doar câteva luni, Delia recunoște că această tulburare îi cam complică viața, însă a învățat cum să gestioneze situația și cum să-și asculte nevoile. Artista a mărturisit că postura de jurat la iUmor este o mare provocare pentru ea.

”Sunt bolnăvioară de ADHD, trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește, trebuie să fac multe lucruri.Nu sunt cu nimic mai specială. Sunt agitată dintotdeauna, nu am răbdare să fac anumite lucruri, nu pot să fac ce nu-mi place. La iUMor am foarte greu răbdare, s-a transformat puțin în rutină. Mai am noroc că mai vin oameni și vin cu un vibe nou și te agață în tot felul de chestii, se mai schimbă energiile”, spunea Dealia în podcastul găzduit de Gojira.

Ce este ADHD

Cauzele sindromului care stau la baza manifestărilor specifice nu au fost elucidate în totalitate, însă este luată în calcul predispoziția genetică, dar și nașterile premature sau dificile, consumul de alcool sau tutun pe perioada sarcinii, factorii psihosociali reprezentați de familiile în care există un singur părinte, plasarea în orfelinate și mediul haotic de creștere al copilului are putea contribui la apariția sindromului hiperkinetic cu deficit de atenție.

Sindromul se manifestă prin lipsa de atenție acordată unei anumite activități, pacientul nu este atent la informațiile care i se comunică verbal și prezintă capacitatea de memorare diminuată, nerespectarea instrucțiunilor sau regulilor la școală sau la job, lipsa capacității de organizare a sarcinilor, rătăcirea frecventă a obiectelor personale, distragerea ușoară de la activitatea curentă prin stimuli externi.