Țeapă la un concert Delia în SUA! Mesajul revoltător al unei tinere care-și cumpărase bilet, însă a găsit ușile închise: „Sunteți de toată jena”

Delia este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, care se bucură de un real succes în lumea muzicală. Are concerte atât în țară, cât și peste hotare unde românii de pretutindeni sunt dispuși să plătească sume frumoase pentru a o vedea pe cântăreață în acțiune. La sfârșitul lunii martie, vedeta TV își luase zborul spre Statele Unite ale Americii unde avea de susținut un turneu artistic. Deși se aștepta ca totul să decurgă de minune, fără probleme, iată că interpreta s-a confruntat cu probleme de sănătate. După ce le-a dezvăluit tuturor că nu se simte bine, se pare că un concert de-al ei a fost anulat. Una dintre fanele ei, care-și cumpărase bilet s-o vadă, a răbufnit pe internet când a ajuns la spectacol, iar ușile erau închise!

Delia ar fi trebuit să susțină, se pare, un concert în Miami, la care foarte mulți fani de-ai ei și-au cumpărat bilet. După spusele unei tinere, totul ar fi fost sold-out la spectacolul româncei de duminică. Doar că, ce să vezi? Cei care trebuiau să fie prezenți și își cumpăraseră bilet au avut parte de o surpriză neașteptată: au găsit ușile de la sală închise! Era pus un afiș pe ușă, în care era anunțat: „Concertul din seara aceasta a fost anulat. Ne cerem scuze pentru inconveniență”.

CITEȘTE ȘI: DELIA, PROBLEME DE SĂNĂTATE ÎNAINTE DE CONCERTUL DIN CHICAGO. ARTISTA ȘI-A ÎNGRIJORAT FANII: ”MĂ SPERIE!”

Ei bine, acest lucru nu a făcut decât să-i înfurie pe cei care veniseră s-o vadă pe Delia. Asta pentru că nu au ar fi fost anunțați la timp de către organizatori că evenimentul a fost anulat. Una dintre fane a răbufnit în mediul online atunci când a văzut că Delia nu mai cântă în Miami, în seara respectivă. Asta pentru că toate planurile ei fuseseră date peste cap.

CITEȘTE ȘI: CUM SE MENȚINE ÎN FORMĂ JURATUL DE LA IUMOR! AM ÎNTÂLNIT-O PE DELIA ÎN „CARTIERUL MILIONARILOR” ÎN TIMP CE… I-AM AFLAT SECRETUL!

Delia s-a plâns pe rețelele de socializare în legătură cu niște stări de rău pe care le-a avut de când a ajuns în America. Celebra cântăreață le-a mărturisit tuturor că nu se simte bine și că din acest motiv și-a cumpărat mai multe medicamente, crezând că poate are fluctuații de tensiune.

„De vreo două zile eu amețesc și nu se știe de ce. Am niște amețeli foarte ciudate, seamănă cu amețelile alea când te dai jos brusc din pat. Doar că eu le am pe tot parcursul zilei și durează câteva secunde și sunt o dată la cinci minute. Sunt bine, nu vă faceți griji. (…) Amețelile pe care le am durează două-trei secunde, sunt toată ziua, o dată la cinci minute și e ca un val de amețeală care pleacă din cap și nu pot să îmi explic ce e, n-am avut niciodată nicio amețeală. Eu n-am nimic niciodată, asta e faza care mă sperie. Jet lag la cinci zile după ce am ajuns în America? Dacă era jet lag, de ce n-am avut în primele zile? Și dorm bine, m-am hidratat bine, am luat B-uri, fier, am luat de toate. Amețelile astea le am de o zi jumate, sunt foarte ciudate, nu le înțeleg”, spunea Delia, pe internet.