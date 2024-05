Mădălina Ghenea i-a arătat tenismenului Grigor Dimitrov ce a pierdut. Românca a realizat un pictorial incendiar

Parcă vrând să-i demonstreze jucătorului de tenis bulgar Grigor Dimitrov (32 de ani), fostul ei iubit, ce ”piesă” de femeie a pierdut, Mădălina Ghenea (36 de ani) s-a lăsat pozată într-un pictorial provocator. Imaginile au fost urcate pe o rețea de socializare, acolo unde românca a strâns peste 12.000 de aprecieri.

Deși pozau într-un cuplu perfect, lanțul de iubire dintre Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov s-a rupt mai repede decât ar fi crezut oricine. Cei doi au confirmat public faptul că formează un cuplu în vara anului trecut, însă după 7 luni de iubire intensă, se pare că jucătorul de tenis bulgar ar fi călcat strâmb.

Citește și: MĂDĂLINA GHENEA, APARIȚIE DE INFARCT LA PETRECEREA ORGANIZATĂ DE ELTON JOHN DUPĂ PREMIILE OSCAR 2024. ȘI NADIA COMĂNECI A FOST PREZENTĂ

Mădălina Ghenea, pictoral incendiar după despărțirea de Grigor Dimitrov

Fiind renumit pentru cuceririle sale din trecut – printre care Maria Sharapova și Serena Williams, bărbatul nu a stat mult pe gânduri și la scurt timp de la despărțirea de Ghenea a apărut la brațul frumoasei Alize Lim, fosta iubită a baschetbalistului american Tony Parker. La doar câteva luni de la despărțirea de jucătorul de tenis, Mădălina Ghenea și-a făcut apariția, din nou, într-un pictorial incendiar.

Mădălina Ghenea și-a bucurat fanii de pe o rețea de socializare – cei peste 1 milion de urmăritori – cu o serie de imagini spectaculoase de la o ședință foto. În rolul de ”regizor” de film, îmbrăcată în lenjerie intimă provocatoare, care i-a pus în evidență formele corpului, fotograful a surprins-o într-o serie de cadre incendiare – vezi aici GALERIA FOTO.

Mădălina Ghenea: ”Dumnezeu mi-a dat un alt test major în viață”

În urmă cu doar câteva luni, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani, Mădălina Ghenea și-a informat comunitatea de pe social-media că trece printr-o perioadă delicată. Din cauza epuizării fizice și a unor probleme de sănătate, actrița a anunțat că este nevoită să ia o scurtă pauză de la aparițiile publice.

„Chiar când am crezut că devin mai puternică, Dumnezeu mi-a adus un alt test major în cale. Pentru toți care au așteptat un răspuns astăzi, îmi cer mii de scuze, dar corpul meu are nevoie de o mică pauză. Nu am ratat niciodată o zi de shooting și mereu am fost prezentă indiferent de situație, dar astăzi corpul meu nu m-a lăsat. Trebuie să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului din spital care au avut atât de multă grijă de mine astăzi și celor care m-au făcut să mă simt puțin mai bine printr-o surpriză plină de semnificație.”, a transmis Mădălina Ghenea pe pagina sa de Instagram.