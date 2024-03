Mădălina Ghenea, apariție de infarct la petrecerea organizată de Elton John după Premiile Oscar 2024. Și Nadia Comăneci a fost prezentă

Mădălina Ghenea a bifat, din nou, o apariție ravisantă, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată. Frumoasa româncă a făcut senzație la o petrecere organizată de fundația cântărețului Elton John, după decernarea Premiilor Oscar 2024, eveniment care a avut loc duminică spre luni, la Los Angeles. La același eveniment a fost prezentă și Nadia Comăneci.

Atât Vanity Fair, cât și Elton John organizează în fiecare an petreceri în onoarea galei Premiilor Oscar. Elton John, în calitate de gazdă a evenimentului său, an de an strânge fonduri pentru bolnavii de HIV-SIDA și pentru cercetarea în acest domeniu, prin intermediul organizației sale de caritate. Anul acesta, printre invitați s-au numărat Mădălina Ghenea și Nadia Comăneci.

Mădălina Ghenea și-a făcut apariția într-o rochie spectaculoasă, cu trenă și cu spatele decupat, care îi evidența perfect forma corpului frumos sculptat. Actrița a strălucit la propriu, spre deliciul fotografilor prezenți la eveniment, care au surprins-o pe româncă în niște cadre de-a dreptul ravisante.

Cu ce nume importante s-a întâlnit Mădălina Ghenea la petrecerea caritabilă

După cum deja bine se cunoaște, la asemenea petreceri participă personalități, ale căror nume sunt adesea întâlnite pe primele pagini ale ziarelor. Astfel, alături de Mădălina Ghenea, la petrecea lui Elton John, au fost prezente Nadia Comăneci, Donatella Versace, Sharon Stone, Elizabeth Harley și Heidi Klum, iar acestea sunt doar câteva dintre vedetele care au venit la evenimentul organizat de celebrul actor.

Deși, în urmă cu puțin timp, Mădălina Ghenea a anunțat, pe rețelele de socializare, că o să ia o pauză, din cauza problemelor de sănătate, se pare că nu a putut lipsi de la acest eveniment. Actrița a postat pe pagina sa de Instagram un Story cu câteva baloane pe care le-a primit de la cei dragi, alături de un mesaj:

„Chiar când am crezut că devin mai puternică, Dumnezeu mi-a adus un alt test major în cale. Pentru toți care au așteptat un răspuns astăzi, îmi cer mii de scuze, dar corpul meu are nevoie de o mică pauză. Nu am ratat niciodată o zi de shooting și mereu am fost prezentă indiferent de situație, dar astăzi corpul meu nu m-a lăsat. Trebuie să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului din spital care au avut atât de multă grijă de mine astăzi și celor care m-au făcut să mă simt puțin mai bine printr-o surpriză plină de semnificație.”, a transmis Mădălina Ghenea pe pagina sa de Instagram.

Cum a fost suprinsă Nadia Comăneci la evenimentul lui Elton John

La Oscar 2024, Nadia Comăneci a atras toate privirile cu ținuta ei elegantă. „Zeița de la Montreal” a îmbrăcat o fustă lungă, neagră, din dantelă, un top mulat, negru și un sacou cu inserții din dantelă. Fosta campioană a accesorizat ținuta cu o curea groasă aurie și sandale cu toc asortate, aurii. Pe contul ei oficial de Instagram, în secțiunea de Insta Stories, Nadia Comăneci a distribuit câteva fotografii de la Premiile Oscar 2024.

Într-una dintre postările sale, Nadia Comăneci apare împreună cu actorii Danny DeVito și Rhea Perlman.

FOTO: Instagram