Mădălina Ghenea a ajuns pe patul de spital. Corpul româncei a cedat: ”Când am crezut că devin mai puternică”

Mădălina Ghenea (36 de ani) a ajuns pe mâna medicilor. Cu puțin timp înainte de a se prezenta la o ședință foto, celebra actriță a clacat. Românca și-a informat comunitatea de pe social media despre faptul că a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar și că este nevoită să ia o pauză de la toate proiectele și colaborările profesionale.

Recent, Mădălina Ghenea le-a transmis urmăritorilor săi de pe Instagram că este nevoită să facă o pauză de la tot ceea ce înseamnă prezentări de modă, ședințe foto și orice fel de apariție publică. Speriată, însă destul de optimistă în semnele pe care Divinitatea i le-a trimis, românca a mărturisit că a clacat.

Mădălin Ghenea: ”Corpul meu are nevoie de o mică pauză”

Se spune că ”dacă nu ai grijă să te odihnești, corpul tău va face singur”, învățătură pe care Mădălina Ghenea a resimțit-o pe propria piele. Cel mai probabil, din cauza epuizării fizice – psihice, dar și din cauza supraîncărcării cu sarcini, corpul actriței a cedat. Românca încearcă să rămână optimistă și să privească parte bună și constructivă a situației. De pe patul de spital, românca a publicat un mesaj emoționant în care își exprime recunoștința față medicii și personalul din spital care au îngroijit-o.

„Chiar când am crezut că devin mai puternică, Dumnezeu mi-a adus un alt test major în cale. Pentru toți care au așteptat un răspuns astăzi, îmi cer mii de scuze, dar corpul meu are nevoie de o mică pauză. Nu am ratat niciodată o zi de shooting și mereu am fost prezentă indiferent de situație, dar astăzi corpul meu nu m-a lăsat. Trebuie să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului din spital care au avut atât de multă grijă de mine astăzi și celor care m-au făcut să mă simt puțin mai bine printr-o surpriză plină de semnificație.” este mesajul transmis de Mădălina Ghenea pe pagina sa de Instagram.

Ce spune presă din Italia despre actrița româncă

Originară din Slatina, în urmă cu ani buni, Mădălina Ghenea s-a stabilit în Italia, unde și-a construit o carieră în televiziune și actorie. În presa din străinătate, românca este descrisă ca fiind un exemplu de femeie împlinită, o mamă fericită și o actriță cu o carieră de succes. De departe, cele mai multe apariții în presă sunt rezervate pictorialelor incendiare, dar și speculațiilor privind secretele din spatele siluetei sale perfecte.

”Un fizic asemenea celui pe care îl are Mădălina Ghenea nu se datorează doar ‘Mamei Natură’. Modelului îi place să facă mult sport, atât în sală, cât și în aer liber. Nu e greu să o vezi pe stradă plimbându-se în haine sport, cu căști, în timpul plimbărilor sale. În sala de fitness, pe de altă parte, se antrenează atât cu greutăți, cât și cu greutatea corpului, pentru a-și tonifia picioarele. De ceva vreme a descoperit și boxul, un sport pe care îl iubește pentru că îi permite să își lucreze întreg corpul. Este obositor, dar este și distractiv.

Actrița este foarte atentă la nutriție și are grijă să mănânce alimente sănătoase și naturale. Are grijă să bea multă apă pe parcursul zilei, care o ajută să rămână hidratată și să aibă un ten și un păr sănătos. Ocazional face fasting intermitent, pe care nu îl ține pentru a pierde din greutate, ci pentru a-și detoxifia organismul. Mădălina are foarte mare grijă de părul și tenul său”, scriu jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.