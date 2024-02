Nadia Comăneci s-a tatuat, la 62 de ani! Cum arată şi ce reprezintă

Nadia Comăneci a luat o decizie importantă! Fosta gimnastă a României a ales să se tatueze, la 62 de ani. Ulterior, a publicat o imagine cu inscripția pe piele și a explicat ce reprezintă.

Nadia Comăneci este recunoscută la nivel mondial, fiind o emblemă pentru România. Pe când avea doar 14 ani, a devenit una dintre cele mai bune sportive. A fost prima gimnastă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, în anul 1976. Astfel a fost numită „Zeița de la Montreal”. Campioana își ține fanii la curent cu ce se întâmplă în viața ei, iar de curând a anunțat că s-a tatuat.

Fosta gimnastă a României și-a luat fanii prin surprindere fanii cu un tatuaj superb, pe care l-a realizat de curând. Nadia Comăneci a publicat și o fotografie pentru a le arăta și fanilor. Mai mult decât atât, ea a transmis că tatuajul reprezintă unul dintre cele mai importante capitole din viața sa, și anume momentul în care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Zeița de la Montreal” a decis să își facă tatuajul puțin mai sus de glezna piciorului. Sportiva a mărturisit că își dorea demult să facă acest lucru, iar design-ul a fost realizat unicat pentru ea, având o semnificație importantă. Rezultatul a încântat-o pe Nadia Comăneci și s-a declarat mândră de tatuajul său.

„Este un design creat special pentru mine. Este permanent. Eu mi-am dorit un astfel de tatuaj de multă vreme, ceva care să reprezinte toate lucrurile importante care se regăsesc în acest tatuaj: Girl Power, Break the ice, Hard work, Be unique etc.

Eu deja l-am făcut ieri şi pot spune că îl port cu foarte mare mândrie. Este un trend al campionilor olimpici să-şi facă cercurile olimpice tatuate. Eu mi-am dorit ceva unic, ceva care să spună povestea primului 1.00.”, a spus Nadia Comăneci, potrivit Orangesport.ro.