Primele imagini cu Laura Giurcanu și iubitul! L-a părăsit pe Aris, fiul Andreei Esca, și s-a împăcat cu ”fostul

Încurcate sunt căile dragostei și, dacă mai ai și de unde alege, treaba se complică și mai tare. Laura Giurcanu știe bine asta, căci după ce a avut o relație cu Aris Eram, fiul Andreei Esca, acum s-a reorientat către un alt bărbat. Și nu oricine, ci chiar fostul iubit pe care l-a lăsat după ce l-a acuzat de infidelitate. CANCAN.RO are imagini incendiare cu cei doi! Iată ce fac Laura și Cesar atunci când cred că nu îi vede nimeni.

Câștigătoarea America Express 2023 are o viață amoroasă cam tumultoasă. După ce îi declara iubirea lui Aris Eram și trăia alături de el o poveste cu năbădăi, modelul s-a împăcat cu fostul iubit. Este vorba despre Cesar Bîtlan, cel care a și cerut-o în căsătorie pe tânăra de 26 de ani. Așa cum CANCAN.RO vă prezenta, am găsit detaliile care îi dau de gol pe cei doi. Așadar, Laura, care trebuie să recunoaștem că este cam nehotărâtă în dragoste, i-a dat viteză fiului Andreei Esca la scurt timp după ce s-au întors din America Express. Motivul este simplu și are un nume: Cesar Bîtlan, fostul infidel al Laurei. Dar ce să-i faci…când e iubire mare, treci și peste infidelitate și certuri, sau cel puțin așa este în cazul ei. Așadar, dacă în urmă cu două zile vă arătam dovezile că cei doi au ieșit din nou împreună, de data aceasta avem și imagini cu ei care vorbesc de la sine.

Laura Giurcanu și Cesar și-o ard, din nou, împreună! Iată dovada!

Laura Giurcanu și Cesar au fost surprinși la Hare, un restaurant de lux din zona Arcului de Triumf. Îmbrăcați casual, dar cu zâmbetul la purtător, cei doi erau foarte apropiați. S-au ținut de mână, au vorbit toată seara și, mai mult ca sigur, și-au mărturisit sentimentele pe care le au unul față de celălalt… Sentimente care sunt atât de puternice încât nici măcar infidelitatea, distanța de mii de kilometri (atunci când Laura a fost în America Express) sau fiul Andreei Esca nu le pot opri. Așa o fi dragostea în 2024 și trebuie să treacă prin furcile caudine ca să reziste..cine știe?!

Laura Giurcanu i-a dat viteză lui Aris Eram și a fugit în brațele fostului

În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO vă prezenta alte dovezi că cei doi au ieșit împreună. În fotografiile postate de Laura Giurcanu, se observă că poartă la mână niște inele pe degetul inelar și arătător. Într-o imagine publicată, în aceeași zi, de data aceasta de Cesar, se poate vedea aceeași mână cu aceleași inele. Iată așadar că a venit la scurt timp și confirmarea că cei doi petrec, din nou, timpul împreună.

Vă reamintim că odată cu plecarea la America Express, în 2023, circumstanțele i-au adus împreună pe Aris Eram și Laura Giurcanu. De altfel, după întoarcerea în România, cei doi foști concurenți au fost surprinși de CANCAN.RO în ipostaze tandre( vezi aici imaginile). Doar că relația dintre influenceriță și fiul prezentatoarei de la PRO Tv nu a rezistat, căci Laura face ce face, și tot la Cesar se întoarce.

Laura Giurcanu și Cesar Bîtlan au avut o relație cu năbădăi timp de doi ani și jumătate, din 2018 până în 2021. Creatoarea de conținut a anunțat, în octombrie 2021, că cei doi s-au despărțit, iar motivul fiind infidelitatea bărbatului. Cesar i-a călcat strâmb Laurei, iar tânăra nu a putut trece peste comportamentul bărbatului, chiar dacă avea deja un inel pe deget primit de la el.În plus. problemele dintre ei existau de mai multă vreme, căci ne amintim că cei doi au fost văzuți certându-se în plină stradă, în văzul tuturor. Acum, rămâne de văzut dacă și-au rezolvat problemele din trecut sau se trezesc peste câteva luni că iar o iau în direcții separate. Oricum, dacă doriți să vedeți mai multe imagini cu ei după împăcare, vă punem la dispoziție galeria foto.

