Ce este Prohodul Domnului din Vinerea Mare. Părintele Vasile Ioana, despre semnificația pe care o are pentru credincioși

Părintele Vasile Ioana a discutat despre importanța Prohodului Domnului, o slujbă la care credincioșii participă într-un număr considerabil, conform tradiției. Anul acesta, credincioșii merg la biserică astăzi, 3 mai pentru a sărbători Prohodul.

Părintele Vasile Ioana, cunoscut ca paroh al Bisericii Sfântul Nicolae, a oferit o perspectivă asupra semnificației Prohodului Domnului pentru credincioși. În tradiție, Vinerea Mare este momentul în care toți credincioșii sărbătoresc sacrificiul suprem al lui Iisus pentru mântuirea întregii lumi. Ce putem face azi în timpul Prohodului!

Citește și: ÎN NOAPTEA DE ÎNVIERE, ANTENA STARS DIFUZEAZĂ EMISIUNEA-DOCUMENTAR: „MUNTELE ATHOS – PUNTE ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT”, FILMATĂ CHIAR PE MUNTELE SFÂNT

În Sfânta și Marea Vineri, în toate bisericile ortodoxe, se săvârșește Denia Prohodului Domnului, o slujbă ce reprezintă înmormântarea Mântuitorului Iisus Hristos. Versurile Prohodului au fost create de Sfântul Ioan Damaschin. Textul Prohodului este structurat în trei părți: prima parte cuprinde 73 de strofe, a doua parte are 60 de strofe, iar a treia parte constă din 43 de strofe. În fiecare parte, prima strofă este repetată și la finalul ei.

„Noi suntem creştini pentru că Iisus Hristos a înviat din morţi şi Mormântul Domnului este cel mai sfânt loc de pe pământ şi cei care au ajuns cel puţin odată acolo păstreaza vie amintirea aceasta.

Mormântul lui Iisus Hristos este în fiecare biserică astăzi. Trecerea pe sub masă înseamnă intrarea în mormânt, adică şi noi credincioşii din toate colţurile lumii, din toată ţara, la noi acasă, la ţară, în oraşe, peste tot la munte şi la mare, la bisrica de la coltul străzii când intrăm astăzi în biserică si trecem pe sub masă poate acest cuvant poate ca duce în eroare oameni, trecerea pe sub masa nu este nicio masa. Acolo este epitaful sfânt şi trece pe sub sfânta masa, ca şi cum am intra în mormantul lui Iisus şi acolo în faţă este crucea, adică Golgota. Deci sărutăm şi noi cu multa evlavie şi pioşenie, picioarele lui Iisus răstignit pe cruce astăzi.

Ce putem să facem noi astăzi la Prohod, decât să fim alături de pătimirile Domnului, să plângem cu El, să suferim cu El, să ne doară cum l-a durut pe El, pentru ca să ne şi bucurăm apoi de victoria aceasta uriaşă asupra morţii, împreuna cu El.

Aşadar, este o împreună pătimire. Haideti fraţilor veniti la Prohod în seara aceasta. Nu rămâneţi în faţa televizoarelor. Recomand oamenilor să plece de acasă. Să veniţi la Prohod în seara aceasta, să mergeţi de trei ori împrejurul bisericilor voastre din cartierele voastre ca să simţiţi că sunteţi şi voi la priveghi cu Hristos.

De aceea, vinerea ţinem post pentru că răstignirea lui Hristos înseamnă biruinţa iubirii, a binelui, a păcii asupra răului, a urii, asupra răutăţii. Iisus Hristos nu era un împărat care să îi salveze pe iudei de imperiul roman. El a fost şi este împaratul inimilor. El a venit sa ne salveze sufletele noastre şi de aceea primul cuvânt a Lui, în momentul în care a fost răstignit pe cruce, a fost „Iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac”, a spus Părintele Vasile Ioana.